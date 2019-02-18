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Фильмы, оправдавшие ожидания фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Вокруг некоторых фильмов шумиха начинается задолго до премьеры. Увы, далеко не всегда картины оправдывают ожидания: некоторые ленты, которые фанатам так не терпится увидеть, превращаются в разочарование. Однако есть и другие фильмы, ажиотаж вокруг которых не снижается и после выхода. Так произошло с боевиком «Терминатор 2: Судный день» (1991). Он стал продолжением истории «Терминатор» (1984) и оказался не менее успешным. Мало того, вторая часть привлекла внимание публики и критиков к компьютерной графике и показала, что сиквелы могут быть не хуже, а иной раз и лучше оригиналов.
Видео рассказывает о других фильмах, которые оправдали ожидания публики.
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