Стартовал сбор средств на фильм о Децле

Журналист Роман Супер, который будет снимать фильм о Децле, начал сбор денег на документальное кино о рэпере. Авторы планируют собрать 3,5 миллиона рублей за 42 дня.

Как заявил журналист, он хочет снять фильм и показать всем, каким на самом деле был Децл, какие взгляды он разделял и рассказать, почему он выбрал такой сложный путь в своей карьере.

"Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так как все, а по-своему. И предлагаю вам помочь мне в этом", — пишет Супер.

Роман Супер рассказал, что у него нет личных накоплений. На пожертвования команда закупит необходимое оборудование и выкупит лицензии на материалы. Любой желающий может просто внести пожертвование, а может купить один из подарков. Предлагается 4 варианта: предпремьерный показ за 500 рублей, включение имени в финальных титрах за 900 рублей, плакат с афишей и указание в титрах за 1500 рублей, а за 100 тыс. вы можете выкупить место для вашего имени в финальных титрах. За один день команде журналиста удалось собрать больше миллиона рублей.

Сын Децла, Антоний Толмацкий, не одобрил идею Романа Супера. В своем Instagram он назвал его аферистом и заявил, что разрешение на съемку журналист получил только от отца Децла, который "не имел права давать согласия". Сейчас Александр активно пытается доказать людям, что не нужно жертвовать деньги на создание фильма.