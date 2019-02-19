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Фильмы, которые сложно досмотреть до конца 

Рамблер 1 час назад
Некоторые фильмы можно смотреть раз за разом, открывая для себя всё новые и новые подробности. Другие же картины не всегда можно досмотреть до финальных титров: настолько они тяжелы для восприятия. Так, триллер «Зелёный ад» (2013), который снял режиссёр Элай Рот, придётся по вкусу лишь самым отчаянным поклонникам жанра. Лента повествует о группе активистов, которые отправляются в джунгли Амазонки, чтобы устроить акцию протеста против вырубки лесов. Однако там их поджидает дикое племя каннибалов. Каждый кадр буквально пропитан кровью, но это и было задумкой режиссёра. Рот, по его словам, хотел, чтобы люди не просто уходили из кинотеатра, а убегали с криками ужаса.
Обзоры других фильмов, которые сложно досмотреть до конца, — в видео.
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