Странные случаи на съемках отечественных фильмов

Странные и мистические события на съемках фильмов — обычное дело. Но от этого такие ситуации не становятся менее загадочными. Еще страшнее, когда таинственные вещи происходят во время создания фильмов, вокруг которых и так есть мистический ореол.

«Мастер и Маргарита»

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"

Даже решиться экранизировать знаменитое произведение Булгакова смогли немногие. Кинорежиссерам, которые хотели сделать это, постоянно мешали различные таинственные обстоятельства и не давали приступить к съемкам. Одним из режиссеров, экранизировавших роман в России, стал Владимир Бортко

Перед началом съемок Бортко пригласил православного батюшку, чтобы осветить съемочную площадку, так как об этом просили многие актеры. Однако даже после этого некоторые из них отказались от участия в картине. Олег Басилашвили , исполнявший роль Воланда, в самый разгар съемок вдруг потерял голос, а Александра Калягина, которые должен был играть Берлиоза, еще до начала съемок сразил инфаркт. Он все же вернулся на съемки, но повторный инфаркт заставил его все-таки покинуть съемочную площадку. Анна Ковальчук , исполнившая роль Маргариты, после премьеры фильма развелась с мужем.

«Сталкер»

Кадр из фильма "Сталкер"

Этот известный фильм Андрея Тарковского пришлось снимать дважды. Первая экспериментальная пленка, произведенная по инновационным технологиям, «осыпалась».

Во время съемок итогового варианта картины процессом, по словам Тарковского, руководили таинственные силы, а сам режиссер иногда не понимал, что происходит. Съемки проходили на территории заброшенной электростанции, а рядом находился целлюлозно-бумажный комбинат.

Отходы с этого вредного производства даже уничтожили небольшую речку, протекающую неподалеку. Возможно, именно ужасные экологические условия повлияли на судьбы съемочной группы. Так, вскоре после окончания съемок умерли от одного диагноза — рак бронхов — актёр Анатолий Солоницын , сам Тарковский и его жена Лариса, которая на съемках была вторым режиссером. Позже в пожаре погибла Людмила Фейгинова — монтажер Сталкера, в том же пожаре сгорели черновые варианты фильма.

«Вий»

Кадр из фильма "Вий"

Во время съемок «Вия», при просмотре которого тряслись от страха миллионы зрителей по всему миру, тоже случались странные ситуации. Самая опасная из них произошла с Натальей Варлей , исполнявшей роль панночки. Во время съемок одной из сцен, где ее панночка летала в гробу по кругу, Варлей потеряла равновесие.

Она выпала из гроба и полетела вниз с большой высоты. Леонид Куравлев чудом смог поймать ее при приземлении на дощатый пол. Уже потом актриса призналась, что она очень боялась высоты, даже несмотря на свою работу воздушной гимнасткой в цирке.

Также известно, что в одну из ночей при таинственных обстоятельствах сгорел деревянный храм, который использовался для съемок фильма.

«Высоцкий. Спасибо, что живой»

Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой"

Когда снимали фильм про Владимира Высоцкого, в Москве стояла небывалая жара, а вокруг города горели торфяники, и людям было нечем дышать. В павильоне температура достигала 50 градусов.

Не только съемочной группе было тяжело работать в таких условиях, даже техника не выдерживала, и однажды один из осветительных приборов просто-напросто взорвался. В съемочной группе говорили, что это Высоцкий решил передать привет людям, снимающим фильм о нем.