По какому телефонному номеру звонят киногерои

Киноманы обращают внимание на самые, казалось бы, малозаметные детали в фильмах. Наверняка внимательные зрители заметили, что в американских кинокартинах и телепрограммах номера, на которые звонят герои, почти всегда начинаются с 555. Всё дело в том, что ни в одном штате США нет телефонных номеров, которые начинались бы с этих цифр. Таким образом создатели кино— и телепродукции заботятся об обычных гражданах, ведь стоит показать в кино номер, похожий на реально действующий, как сотни людей начинают названивать по нему, тревожа обладателя. Кстати, один из наиболее часто используемых в кино номеров — 555-23-68, именно по этому телефону можно было позвонить охотникам за привидениями из одноимённого фильма 1984 года. Видео рассказывает другие интересные подробности о телефонных номерах из кинофильмов.