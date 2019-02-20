Самые любимые зрителями парочки из мультиков

Мультфильм киностудии «Дисней» «Холодное сердце» (2013) пришёлся по вкусу и детям, и их родителям. Героиня этой истории принцесса Анна попала в любовный треугольник и вынуждена была выбирать между Хансом, красавчиком-принцем, который на поверку оказался злопамятным эгоистом, и обычным парнем Кристоффом, немногословным, но честным и добрым. Перед похожим выбором стояли многие, так что история Анны оказалась близка большой части публики. В конце концов Анна предпочла Кристоффа, и эта пара стала одной из самых эффектных в фильмографии «Диснея».

Видео рассказывает о других любимых парочках из мультфильмов.