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Фильмы, которые оказались лучше книг 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Форрест Гамп"
Существует не так много экранизаций, которые не уступают своим бумажным предшественникам.

«Форрест Гамп» (1994)

Фильм был основан на одноименном романе Уинстона Грума. Большинство критиков не оценили книгу, но оценили картину Роберта Земекиса. Они заявили, что настроение, которое создается в фильме, впечатляет сильнее, чем описанное в книге. Лента была успешна и среди зрителей — она принесла студии $340 миллионов и превысила бюджет в пять раз. Такую реакцию критики обосновали эмоциональной наполненностью: фильм заставляет людей переживать. В 1995 году картина стала триумфатором «Оскара», получив шесть статуэток.

«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"
Рассказ Фицджеральда поместился на 10 страниц, поэтому экранизация Финчера сильно отличается от текста. Режиссер сохранил только некоторые аспекты старения и имя главного героя. Отдельно критики оценили саундтреки картины, которые создают особенное настроение. Специально для ленты их создал французский композитор Александр Деспла. В рецензиях на фильм отмечено, что он заставляет задуматься и при этом смотрится на одном дыхании. За работу художников, гримеров и спецэффекты картина получила три «Оскара».

«Побег из Шоушенка» (1994)

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"
Фрэнк Дарабонт снял фильм по повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Книга впечатлила зрителей, но фильм получил больше положительных отзывов. Критики подчеркивают, что сюжет берет за живое, а мысли, воплощенные в рассказе, получили продолжение и глубину в картине. Фильм занимает первую строчку в рейтинге IMDB «250 лучших фильмов». Он был номинирован на «Оскар» в семи номинациях, но не получил ни одну награду.
Комментарии
Фильмы , Стивен Кинг , Рита Хейуорт , Роберт Земекис , Фрэнк Дарабонт
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