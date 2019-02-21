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Кино про советских танкистов понравилось Америке 

Рамблер 3 часа назад
1 января 2019 года на российские экраны вышла военная драма «Т-34», повествующая о борьбе советских танкистов с фашистами. 11 января картина вышла в мировой прокат, в том числе в США. Сейчас ленту показывают в 10 городах Соединённых Штатов и, по словам прокатчиков, американских зрителей интересует сюжет из истории Великой отечественной войны: продажи билетов превышают ожидаемые. Показы фильма о советских танкистах не отменяются, несмотря на то, что Украина потребовала от Соединённых Штатов отказаться от демонстрации «Т-34». Российское посольство в США обвинило Киев во вмешательстве в дела США.
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