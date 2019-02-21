Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Кэмерон раскрыл сюжет второго «Аватара» 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Аватар"
Сиквел знаменитого фильма выйдет на экраны в конце 2020 года.
Подробности второй части «Аватара» долго держались в секреты, но Джеймс Кэмерон приоткрыл завесу тайны.
История солдата Джейка Салли, оставшегося жить в племени Нави, разумеется, продолжится. Действие картины будет происходить через восемь лет после событий, показанных в первом фильме. У Джейка и Нейтири подрастает дочь, а сами главные герои вновь переживают весьма неприятную ситуацию: они сильно ссорятся, а свидетельницей их размолвки становится их ребенок.
Режиссер отмечает, что этот момент крайне важен для развития сюжета, также Кэмерон признается, что во второй части фильма решил сосредоточиться на эмоциональном состоянии героев.
Работа над сиквелом «Аватара» идет полным ходом, но, по словам режиссера, на съемки игровых эпизодов потребуется еще около шести месяцев.
Также Кэмерон напомнил, что работа над второй и третьей частями «Аватара», премьера которого запланирована на 2021 год, ведутся параллельно.
Комментарии
Фильмы , Джеймс Кэмерон
Читайте также
Видео
«Орел и решка»: подробности скандала
ТВ
Как будущее предсказывали в кино
Фильмы
Самые красивые актрисы российских сериалов
Актеры
Как Нонна Терентьева стала королевой лётчиков США
Актеры
Куда пропала звезда 90-х Ирина Феофанова
Актеры
Кино про советских танкистов понравилось Америке
Фильмы
«Большой завтрак»: как готовят и снимают передачу
ТВ
Самые любимые зрителями парочки из мультиков
Фильмы
Неожиданные факты о кино
Фильмы
Как старят актеров для съемок
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение