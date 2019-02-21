Кэмерон раскрыл сюжет второго «Аватара»

Сиквел знаменитого фильма выйдет на экраны в конце 2020 года.

Подробности второй части «Аватара» долго держались в секреты, но Джеймс Кэмерон приоткрыл завесу тайны.

История солдата Джейка Салли, оставшегося жить в племени Нави, разумеется, продолжится. Действие картины будет происходить через восемь лет после событий, показанных в первом фильме. У Джейка и Нейтири подрастает дочь, а сами главные герои вновь переживают весьма неприятную ситуацию: они сильно ссорятся, а свидетельницей их размолвки становится их ребенок.

Режиссер отмечает, что этот момент крайне важен для развития сюжета, также Кэмерон признается, что во второй части фильма решил сосредоточиться на эмоциональном состоянии героев.

Работа над сиквелом «Аватара» идет полным ходом, но, по словам режиссера, на съемки игровых эпизодов потребуется еще около шести месяцев.

Также Кэмерон напомнил, что работа над второй и третьей частями «Аватара», премьера которого запланирована на 2021 год, ведутся параллельно.