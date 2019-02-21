Сложный тест по фильму «Служебный роман»

Кажется, что самые известные советские картины мы пересмотрели столько раз, что уж точно помним все до последней мелочи. Но оказывается, что это не всегда так. Мы уверены, что даже в "Служебном романе" найдутся моменты, которые не все вспомнят.

Вот к примеру — что висит на стене в коридоре у Людмилы Прокофьевны в квартире (это видно в момент, когда Новосельцев приходит к ней в гости)? Нет, не зеркало и не картина, а большая мягкая игрушка желтого кота в черную полоску! Или что за необычная "люстра" висит у Самохвалова в комнате, где Калугина собирается уединиться и отдохнуть от шумной компании? Не помните? А ведь Юрий рассказывает об этом начальнице: он называет кинетическую конструкцию "мобилем" и даже упоминает создателя — американца Александра Колдера