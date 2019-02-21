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Почему учёные смеются над киношниками 

Рамблер 3 часа назад
В голливудских фильмах ставка делается на зрелищность, и ради этого создатели порой жертвуют банальными научными истинами. Такие нелепости не проходят мимо внимательных и образованных зрителей, хотя основная часть публики просто игнорирует их. Так, в двадцатой части бондианы «Умри, но не сейчас» (2002) показано, как северокорейский шпион меняет лицо, чтобы остаться неузнанным. В фильме это делается якобы с помощью ДНК. В реальности же ДНК содержится абсолютно в каждой клетке организма, так что изменить её вообще невозможно.
Смотрите видео и узнайте, за что ещё учёные могут засмеять киношников.
Фильмы , Видео
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