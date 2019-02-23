Фильмы ужасов, основанные на реальных историях

Режиссеры довольно часто обращаются к реальным историям, обдумывая сюжеты своих фильмов. Но крайне удивительно видеть пометку «основано на реальных событиях» на фильмах ужасов. А между тем, такие истории действительно есть.

“Психо”

Кадр из фильма "Психо"

Легендарный фильм Альфреда Хичкока снят по мотивам событий, имевшим место в реальной жизни. Картина рассказывает историю женщины, укравшей большую сумму денег на работе и сбежавшей из города. В гостинице, где она останавливается на ночлег, она знакомится с мужчиной по имени Норман Бейтс, который оказывается вовсе не тем, за кого себя выдает.

Прообразом Нормана Бейтса в фильме Хичкока стал серийный убийца по имени Эдвард Грин, признанный виновным в гибели нескольких женщин.

“Обряд”

Кадр из фильма "Обряд"

Экранизация одноименного произведения Мэтта Беглио, основанного, в свою очередь, на реальной истории священника, который утратил веру и решил обучиться экзорцизму.

Главную роль в фильме исполнил Энтони Хопкинс . Именно его герою и предстоит сделать непростой выбор: отречься от всех данных ранее обетов и стать экзорцистом, или не принимать поспешных решений.

“Связанные насмерть”

Кадр из фильма "Связанные насмерть"

Сюжет фильма о братьях-близнецах, работающих гинекологами и подменяющими друг друга на встречах, тоже взят из реальной жизни. Стюарт и Сирил Маркус действительно имели общую работу, женщин и даже общую зависимость, которая в результате и привела к летальному исходу. обоих. Одновременно.

“Существо”

Кадр из фильма "Существо"

Фильм снят по мотивам одноименной книги Фрэнка Де Феллиты. В центре сюжета женщина по имени Карла Моран, ставшая жертвой невидимого существа и обратившаяся за помощью к парапсихологу.

На написание книги автора вдохновила история, произошедшая в Калифорнии в 1974 году, когда женщина имени Дорис Бизер объявила, что над ней надругались призраки трех мужчин.

“У холмов есть глаза”

Кадр из фильма "У холмов есть глаза"

Семья Картер едет на машине в Калифорнию, но по пути автомобиль ломается и люди оказываются пленниками закрытой зоны, которую населяют каннибалы.

В реальности существовал клан дикарей, которые нападали на людей на протяжении четверти века. По мотивам этой истории и сняли фильм.