Как делают погоду в кино

На съемках фильма нельзя полагаться на природу. Дождь рискует в любой момент закончиться, а, например, ураган вообще сложно заснять без опасности для жизни. Поэтому на протяжении всей истории кино придумывались десятки способов самостоятельно создать природные явления.

Как все начиналось

Когда еще нельзя было использовать современные сложнейшие спецэффекты, режиссеры придумывали разные уловки — совмещали две пленки, добавляли цветные фильтры, строили хитро устроенные декорации. Чтобы создать самодельный снег, использовали измельченные куриные перья, соль, муку, гипсовый порошок, размельченную мокрую бумагу и даже отбеленные кукурузные хлопья. Иногда подобные «заменители» могли вредить здоровью людей или состоянию декораций. Например, туман создавался при помощи паров масла, которые оседали на декорациях, разрушая их. Еще в немом кино для того чтобы создать ветер, использовали авиационные пропеллеры. Правда, они были очень шумные, но съемкам немых фильмов это никак не мешало. Но когда в кино появился звук, пришлось решать эту проблему.

Что изменилось сейчас

Теперь, когда людям доступны гораздо более совершенные технологии, сделать нужные эффекты в кино становится гораздо легче. Так, землетрясение в кадре можно устроить, поменяв положение пола под актерами.

Что касается осадков, задача для современных съемочных команд гораздо проще, чем для их предшественников. Туман можно создать дымомашиной, некоторые из них можно даже носить в руках. Тяжелый стелющийся туман делают при помощи сухого льда.

Для дождя существуют специальные дождевые установки. Они состоят из труб, которые могут подниматься на большую высоту и лить воду на актеров сверху. В профессиональных установках есть даже специальные разбрызгиватели, которые позволяют создавать капли нужного размера, распрыскивать их в нужном направлении. Как удобно снимать дождь, который можно включить и выключить в любую секунду! Однако специалисты по спецэффектам подчеркивают, что здесь все-таки есть много сложностей. Например, если при съемке сцены не подсветить дождь особым образом, его будет попросту не видно. Иногда для того, чтобы «покрыть» дождем всю массовку, приходится поднимать дождевые установки на огромные высоты.

Раньше молнии в фильмах делали, просто высветляя некоторые кадры. Теперь же для «производства» молний есть специальная установка. В ней с помощью насосов пропан подводят к газовой горелке и выбрасывают туда легковоспламеняющийся порошок, который создает короткую вспышку.

Интересные истории со съемок

Фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго» (1965) снимали совсем не в России, где должны происходить события. Более того, съемки проходили летом. И чтобы создать российский зимний пейзаж, кинематографистам пришлось измельчить целый мраморный карьер и посыпать получившимся материалом здания. Вышла настоящая русская зима.

Кадр из фильма "Доктор Живаго"

Сцену «Сияния» Стенли Кубрика в парковом лабиринте сняли совсем не в зимнем парке, а на студии в Англии. Для того, чтобы заполнить лабиринт искусственным снегом, потребовалось 900 тонн мыла, а падающий снег сделали из пенопласта. Снег в то время также делали из отбеленных хлопьев, пенного состава для огнетушителей. Сегодня снег — в основном измельченная бумага, пенопласт, биоразлагаемая пена, целлюлоза.

Кадр из фильма "Сияние"

Сегодня компьютерная графика забирает часть функционала у традиционных спецэффектов, но они все еще — неотъемлемая часть кино.