«Как приручить дракона 3» лидирует в российском прокате

В этот четверг состоялась премьера третьей части мультфильма «Как приручить дракона». Анимационный фильм обошел конкурентов уже в первый день проката.

За сутки мультфильм собрал 90 млн рублей. Аналитики говорят, что в грядущие выходные эта сумма вырастет в шесть раз. Это поможет остаться ему на первой строчке рейтинга. Он может обойти первую часть картины, которая за все время показа заработала 680 млн рублей.

Последняя часть трилогии рассказывает о новой любви Беззубика — белой фурии. Казалось, после того, как викинги и драконы начали жить вместе, все встало на свои места. Но неожиданно на остров заявился охотник, который хочет уничтожить всех фурий.

На второй строчке оказался фантастический фильм «Алита: боевой ангел». За восемь дней проката сборы составили 513 млн рублей. Российская романтическая комедия «громкая связь» оказалась третьей по заработку. Начиная с прошлой недели, общая сумма сборов составила 275 млн рублей.