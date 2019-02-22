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«Как приручить дракона 3» лидирует в российском прокате 

Рамблер 5 часов назад
В этот четверг состоялась премьера третьей части мультфильма «Как приручить дракона». Анимационный фильм обошел конкурентов уже в первый день проката.
За сутки мультфильм собрал 90 млн рублей. Аналитики говорят, что в грядущие выходные эта сумма вырастет в шесть раз. Это поможет остаться ему на первой строчке рейтинга. Он может обойти первую часть картины, которая за все время показа заработала 680 млн рублей.
Последняя часть трилогии рассказывает о новой любви Беззубика — белой фурии. Казалось, после того, как викинги и драконы начали жить вместе, все встало на свои места. Но неожиданно на остров заявился охотник, который хочет уничтожить всех фурий.
На второй строчке оказался фантастический фильм «Алита: боевой ангел». За восемь дней проката сборы составили 513 млн рублей. Российская романтическая комедия «громкая связь» оказалась третьей по заработку. Начиная с прошлой недели, общая сумма сборов составила 275 млн рублей.
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Фильмы , Видео
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