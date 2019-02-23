Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Омен: Перерождение
Триллер, Ужасы
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Власть
Биография, Комедия, Драма
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет

Ляпы в мультфильме «Красавица и чудовище» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Даже великие совершают ошибки — студия Walt Disney не исключение. Мы проанализировали главный анимационный кассовый хит 1991 года «Красавица и чудовище» и нашли несколько ляпов.
1. Когда Гастон приходит в дом Белль, чтобы сделать ей предложение, видно, что на лестнице шесть ступеней. Когда Белль выпроваживает его, — ступеней только три.
Кадр из фильма «Красавица и чудовище»
Кадр из фильма «Красавица и чудовище»
2. В одной из первых сцен книга, которую возвращает Белль, имеет красный цвет, но позже цвет становится лиловым.
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
3. Перед тем, как Гастон кладет свои ноги на стол, мы можем увидеть сильфон, висящий рядом с камином. Но когда мы видим ноги Гастона крупным планом, сильфона уже нет.
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
4. Когда Чудовище показывает Белль свою библиотеку, можно отчетливо увидеть, что на его рубашке есть рукава. Но затем рукава исчезают.
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
5. В витрине книжного магазина, в который входит Белль, пропадает одна секция: если сначала в ней четыре ряда, то в следующем кадре лишь три.
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
6. Белль меняет руки, когда утешает Чудовище после того, как он получает удар ножом от Гастона. Рука, которую она использует для того, чтобы утешить его, и сторона лица, на которой она находится, меняются от кадра к кадру.
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
7. Когда Чудовище впервые рвет свой портрет, мы видим, как следы от когтей проходят слева направо и сквозь его левый глаз. Когда Белль исследует Западное Крыло, следы меняют направление и положение.
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»
Комментарии1
Фильмы
Читайте также
Видео
«Орел и решка»: подробности скандала
ТВ
Почему звезда 90-х переехала жить на Гоа
Актеры
Гибель Бодрова-младшего: какие вопросы остались
Актеры
Как будущее предсказывали в кино
Фильмы
Самые красивые актрисы российских сериалов
Актеры
Неудачные браки «ефрейтора Збруева»
Актеры
Телеведущие опозорились из-за пышной груди
ТВ
«Король лев» расстроил собаку чуть ли не до слез
Фильмы
Скандалы, которые Marvel мечтает забыть
Фильмы
Лучшие моменты из фильмов 2018 года
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение