Ляпы в мультфильме «Красавица и чудовище»

Даже великие совершают ошибки — студия Walt Disney не исключение. Мы проанализировали главный анимационный кассовый хит 1991 года «Красавица и чудовище» и нашли несколько ляпов.

1. Когда Гастон приходит в дом Белль, чтобы сделать ей предложение, видно, что на лестнице шесть ступеней. Когда Белль выпроваживает его, — ступеней только три.

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

2. В одной из первых сцен книга, которую возвращает Белль, имеет красный цвет, но позже цвет становится лиловым.

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

3. Перед тем, как Гастон кладет свои ноги на стол, мы можем увидеть сильфон, висящий рядом с камином. Но когда мы видим ноги Гастона крупным планом, сильфона уже нет.

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

4. Когда Чудовище показывает Белль свою библиотеку, можно отчетливо увидеть, что на его рубашке есть рукава. Но затем рукава исчезают.

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

5. В витрине книжного магазина, в который входит Белль, пропадает одна секция: если сначала в ней четыре ряда, то в следующем кадре лишь три.

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

6. Белль меняет руки, когда утешает Чудовище после того, как он получает удар ножом от Гастона. Рука, которую она использует для того, чтобы утешить его, и сторона лица, на которой она находится, меняются от кадра к кадру.

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

7. Когда Чудовище впервые рвет свой портрет, мы видим, как следы от когтей проходят слева направо и сквозь его левый глаз. Когда Белль исследует Западное Крыло, следы меняют направление и положение.

Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»