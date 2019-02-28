Популярные ленты, способные растрогать и циников

Многие драматические фильмы завершаются трагически, но некоторые доводят до слёз даже самых стойких зрителей. Так, в картине 2007 года «Прощай, детка, прощай» два детектива расследуют похищение маленькой девочки. Изначально подозрение падает на местного педофила, но позже выясняется, что он не имеет отношение к истории. Позднее детективы понимают, что похищение организовал дядя девочки, однако сделал это с благой целью: он не хотел, чтобы малышка росла с матерью-наркоманкой, которая также перевозила наркотики. Детективам этот аргумент не кажется убедительным, они находят девочку и возвращают её матери, но чуть позже начинают понимать, что, возможно, именно они совершают ошибку. Финальные кадры, когда один из детективов добровольно становится нянькой крохи, пережившей трагедию, растрогают кого угодно.

О других грустных концовках фильмов рассказывает видео.