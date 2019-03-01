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Хоррор-гороскоп: знаки зодиака в ужастиках 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Оно"
Пятничные вечеринки, душевные разговоры, просмотр романтических комедий по вечерам — как скучно мы стали жить, друзья. Фу такими быть! Пора найти самый жуткий ужастик, запастись вредной едой, цистерной ароматного кофе и нажать на «play», попутно думая каким бы персонажем вы были, и в какой момент умерли. Весело же, правда?

Овен — качок

Подкалывает глупыми шутками всех вокруг, ходит исключительно в обтягивающих футболках, намекает на секс всем живым существам, идет в поход/на вечеринку/на кладбище исключительно «потусить» и увести какую-нибудь красотку в лес «посмотреть на ель». Ненавидеть его начинаешь уже на пятой минуте фильма, но умирает он только на пятнадцатой, благо — первый. И да, нет ничего ненормального в том, что вы этому рады. Наверное.

Телец — странный тип

Все время молчит, ходит задумчивый и выглядит как сбежавший из лечебницы психопат. Первый понимает, что что-то идет не так, когда люди начинают умирать налево и направо. В конечном итоге именно он разрабатывает блестящий план действия, а посему становится главным подозреваемым во всех убийствах. Умирает от рук злодея, привязанный к стулу и с ярким желанием проклясть всех вокруг.

Близнецы — выживальщик

Как только на горизонте замаячит маленький антихрист, мерзкая кукла на велосипеде, мужчина с обгоревшим лицом и в полосатом свитере, у Близнеца включается режим «выживать любой ценой»: он кричит «каждый за себя», выхватывает охотничье ружье у рядом стоящего незнакомца, садится во внедорожник соседа и уезжает в закат. Если «побег в закат» не помогает, то Близнец устраивает переговоры: приходит с дарами — приводит кучку неизвестных в дом антагониста и уверяет его, что он на стороне зла. Умирает под конец заварушки, но ударить его по ребрам хочет абсолютно каждый персонаж.

Рак — невротик

Бегает в истериках с криками «мы все умрем», окропляет других персонажей слезами, убегая от преследователя, ломает ногу-две и становится тяжелой ношей в прямом смысле слова, кидается на каждого встречного с обвинениями в убийствах, позже подговаривает то Овна, то Водолея «наказать» вон-того-чувака. В конечном итоге умирает в тот момент, когда от его истерик устает маньяк/пришелец/одержимый демоном.

Лев — неубиваемый

Получает первую ссадину в самом начале заварухи, далее — ножевое ранение, перелом плеча, потеря руки (мы еще молчим о скачках давления, проблемах с сердцем, плохом зрении и биполярном расстройстве). В таком виде успевает спасать детей, женщин, стариков, маленьких собакенов, расправиться с нашествием огромных пауков, зомби-апокалипсисом, Майклом Майерсом. Несмотря на несовместимые с жизнью ранения, он таки остается в живых и получает медаль, признание, красотку, но спивается через пару лет — об этом мы узнаем позже, во второй части.

Дева — повидавшая жизнь

Очень умная, закаленная жизнью героиня, которая вновь очутилась не в то время и не в том месте — на кладбище ночью/на открытой площади во время зомби-апокалипсиса/в секретной лаборатории в момент тестирования жуткого эксперимента. Раздает советы направо и налево всем, кто не просит. С радостью толкнет вас в объятья маньяка, когда вы вместе будете убегать от него, начнет есть человечину в первый же день катастрофы.

Весы — мимо проходящий

Милый и ни в чем неповинный котик, который умирает во время несчастного случая или его убивают «за компанию», когда он выносит мусор, заходит в супермаркет за молоком, идет в лес собирать грибы. Обязательно спасает хотя бы одного героя, не гнушается даже Овном или Близнецами, выступает за спасение выхухолей и за мир во всем мир — святой человечек, которого очень хочется взять на ручки и обнять, но он уже все.

Скорпион — маньяк, злющий призрак, внеземная прожорливая тварь

Кровь, кишки, отрезанные части тела повсюду — индивидуальный рай Скорпиона. Она готова (естественно, это женщина) часами резать тупой, заржавевшей пилой вашу руку, вгонять под ногти иголки, посыпать солью свежие раны, кормить свежими щечками котейку и делать вид, что не слышит крики жертвы — если в хорошем настроении, в плохом — калечить вашу психику болтовней о хайлайтерах, школьных подругах, голливудских женихах, скрежетом кухонных приборов по тарелке, хрустом пальцев и своим пением. Одарена внешностью белокурого ангела, чтобы усыплять бдительность, завлекать жертв и влюблять в себя местных полисменов. И да, она никого не пощадит, может сделать вид, что сегодня добренькая, а потом догонит и добьет.

Стрелец — реалист

Единственный в фильме, кто не верит в происходящее. Даже в тот момент, когда огромный варан с мордой кошки и щупальцами осьминога начинает сгрызать с его руки пальцы по плечо. Уверяет всех, что клоун с зубастой пастью и окровавленными руками, мужик в маске из человеческой плоти с бензопилой, девушка, вылазящая из экрана телевизора — это всего лишь игра воображения, нужно просто закрыть глаза и посчитать до десяти. Умирает в тот момент, когда считает до десяти или ночью, спускаясь на кухню найти источник шума.

Козерог — ботаник

Знает, как приготовить из подручных вещей бомбу, «вылечить» черепно-мозговую травму подорожником, под каким углом точить кол для вампира, в земле с какого кладбища можно изваляться, чтобы зомби не учуяли. Вполне возможно, что разъяренную тварь из другого измерения в этот мир привел он, прочитывая вслух научную статью на латыни, но это не точно. Умирает от рук маньяка/куклы-убийцы/оборотня в тот момент, когда начинает вещать ценный совет по спасению всего мира.

Водолей — основная жертва

По какой-то причине именно на этого парня охотятся зубастые монстры, фантомы, маньяки в масках, лепреконы, каннибалы, дьявол. При этом ни он, ни все остальные не понимают почему. Мы же думаем, что он таки успел «нагадить в тапки» знакомому оккультисту или разозлить свою бывшую, которая владеет магией вуду. Никогда не умирает, даже если очень хочет и идет на суицид — может выстрелить в себя, но попасть в незнакомца сбоку.

Рыбы — просто красотка

Сногсшибательная дама в очень коротком платье, туфельках на шпильке и с маленькой собачкой на руках, которая спешит к кому-то на вечеринку через лес или просто наплавляется с работы домой по темной трассе. Идет в расход первая — с нее начинается череда убийств. Много кричит, плохо бегает, плохо ползает. Ее всегда очень и очень жаль.
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