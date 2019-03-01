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Названа дата премьеры «Рэмбо V: Последняя кровь» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма “Рэмбо V: Последняя кровь”
Студия Lionsgate объявила дату выхода последней части легендарной франшизы на большие экраны.
Заключительная, пятая часть о приключениях знаменитого героя в исполнении Сильвестра Сталлоне появится в американском прокате 20 сентября 2019 года.
По сюжету, ветерану войны Джону Рэмбо предстоит отправиться в Мексику на поиски пропавшей без вести дочери своей подруги. Там ему придется вступить в борьбу с преступным синдикатом, члены которого похищают женщин и продают их в сексуальное рабство.
Напомним, что сценарий картины «Рэмбо V: Последняя кровь» написал сам Сильвестр Сталлоне в соавторстве с Мэттью Сирюльником. Режиссером фильма стал Адриан Грюнберг.
Стоит отметить, что со времени выхода на экраны самой первой части культовой франшизы "Рэмбо: Первая кровь" прошло почти 37 лет (фильм вышел в октябре 1982 года). Картина при бюджете в 15 миллионов долларов собрала в прокате более 125 миллионов.
Последующие части также имели у поклонников приключений Джона Рэмбо большой успех. В сентябре же им предстоит попрощаться с легендарным героем. Сильвестр Сталлоне уже заявлял, что к образу Рэмбо он больше не вернется, а «Рэмбо V: Последняя кровь» станет заключительным фильмом легендарной франшизы.
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Фильмы , Сильвестр Сталлоне
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