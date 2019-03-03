Правдивые фильмы про российские тюрьмы

Хорошо, что большинство из нас не знают, каково сидеть за решеткой. Проникнуться атмосферой российских тюрем можно с помощью этих фильмов.

"Беспредел" (1989)

Кадр из фильма "Беспредел"

Фильм основан на реальных фактах о колониях строгого режима. Главная тема, о которой рассказывает картина, иерархия заключенных. Суровые законы того мира определяют жизнь каждого героя, но в силах ли они противостоять "блатным" и администрации?

"Тюремный романс" (1993)

Кадр из фильма "Тюремный романс"

Уголовник, которого посадили за финансовые махинации, отказывается вступать в сделку и рассказывать, где все ворованные деньги. Никто не может его разговорить, поэтому за дело берется следователь-женщина, которая влюбляется в осужденного и помогает готовить ему побег.

"Затерянный в Сибири" (1990)

Кадр из фильма "Затерянный в Сибири"

Английский археолог попадается чекистам Ирака, которые решают, что он шпион. За такое обвинение он должен понести наказания, и его отправляют в сталинские лагеря. Сильный фильм о страшных событиях. О тех людях, которые боятся моральной смерти, а не физической.

"Бандитский Петербург" (2000-2007)