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Правдивые фильмы про российские тюрьмы 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Хорошо, что большинство из нас не знают, каково сидеть за решеткой. Проникнуться атмосферой российских тюрем можно с помощью этих фильмов.

"Беспредел" (1989)

Кадр из фильма "Беспредел"
Фильм основан на реальных фактах о колониях строгого режима. Главная тема, о которой рассказывает картина, иерархия заключенных. Суровые законы того мира определяют жизнь каждого героя, но в силах ли они противостоять "блатным" и администрации?

"Тюремный романс" (1993)

Кадр из фильма "Тюремный романс"
Уголовник, которого посадили за финансовые махинации, отказывается вступать в сделку и рассказывать, где все ворованные деньги. Никто не может его разговорить, поэтому за дело берется следователь-женщина, которая влюбляется в осужденного и помогает готовить ему побег.

"Затерянный в Сибири" (1990)

Кадр из фильма "Затерянный в Сибири"
Английский археолог попадается чекистам Ирака, которые решают, что он шпион. За такое обвинение он должен понести наказания, и его отправляют в сталинские лагеря. Сильный фильм о страшных событиях. О тех людях, которые боятся моральной смерти, а не физической.

"Бандитский Петербург" (2000-2007)

Детективный сериал снят по мотивам восьми произведений Андрея Константинова и других сценаристов. Каждый фильм рассказывает свою историю о кражах, убийствах и заключении. Первая часть посвящена "лихим 90-м", бандитскому беспределу и коррупции, а вторая делает акцент на теме большого бизнеса.
Комментарии17
Фильмы , Андрей Константинов
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