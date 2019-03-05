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Персонажи из кино, которые всех раздражали 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"
В кино часто создают положительных и отрицательных персонажей, чтобы между ними возникал конфликт. Но иногда те, кого зрители должны любить, оказываются главным раздражителем.

Белла Свон

Те, кто смотрел "Сумерки" разделились на две части. Одни самыми первыми бежали смотреть новую часть в кинотеатры, а другие тоже видели их, но говорили о том, как им не нравится серия фильмов. Персонаж, который объединил и тех, и других — Белла Свон, которую сыграла Кристен Стюарт. Никто не понимал, как такой неприметный персонаж мог заинтересовать Эдварда Каллена. Тогда в Сети появились первые шутки о ее не очень эмоциональном выражении лица, а хейт перекинулся на саму актрису и ее отношения с Робертом Паттинсоном.

Анастейша Стил

Кадр из фильма "50 оттенков серого"
Главная героиня саги "50 оттенков серого" повторила судьбу Беллы Свон. Фанаты романа подчеркивали, что персонаж совершенно им не интересен, и не понимали, почему создатели фильма решили убрать ее размышления и осознанные поступки из фильма. Они посчитали, что героиня получилась слабохарактерной, а ее образ раскрыт не полностью.

Пит Мелларк

Кадр из фильма "Голодные игры: и вспыхнет пламя"
Главная мужская роль в экранизации "Голодных игр" досталась актеру Джошу Хатчерсону. Он был влюблен в сильную Китнисс Эвердин, которая выступила символом революции. На фоне такой девушки Пит кажется слабохарактерным и нерешительным. Из-за добрых поступков и милой внешности он полюбился многим юным зрительницам, но у большинства вызывал неприятные чувства.
Комментарии
Фильмы , Кристен Стюарт , Роберт Паттинсон , Джош Хатчерсон
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