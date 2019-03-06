Сцены в мультиках, которые травмировали психику

Мультфильмы создаются для детей. Но иногда сцены бывают такие шокирующие, что ломают не только психику ребенка, но и взрослого.

Смерть Муфасы, "Король Лев"

Кадр из мультфильма "Король Лев"

Над гибелью Муфасы плакали не только дети, но и взрослые. Отца Симбы убивает его собственный брат, чтобы занять трон короля джунглей. Драму прибавляет то, что Муфаса попал в ловушку, спасая своего сына Симбу, который потом пытается оживить своего отца.

Робот из Дома юного техника, "Ну, погоди!"

Это существо можно сравнить только с заставкой телекомпании "ВИД" — настолько он казался устрашающим. Пользователи Сети до сих пор называют этот выпуск "самым устрашающим". По сюжету, Волк ударяет топором робота-зайца, а у того загораются красным глаза. Особенно жутким считается момент, когда животное перепрыгивает с люстры на люстру, а у второго вырастают ноги.

Безликий Бог Каонаси, "Унесенные призраками"

Кадр из мультфильма "Унесенные призраками"

Это существо Хао Мидзяки создал специально для своего аниме. По легенде, это безликий бог, который пытается найти свое предназначение. Он не знает, кто он и откуда. Несмотря на устрашающий вид, у него философская роль. Он появляется в трудные моменты жизни героини и помогает ей. А в конце находит свою роль и обретает покой. В 2001 году костюм Каонаси стал одним из самых популярных на Хэллоуин.

Смерть мамы Бэмби, "Бэмби"

Кадр из мультфильма "Бэмби"

Фильм начинается с рождения принца леса Бэмби. На улице осень и маленький олененок учится ходить и разговаривать, но вслед за ней наступает зима — самое тяжелое время в жизни лесных животных. Казалось, что после холодного времени года должно произойти что-то хорошее, но мирная прогулка Бэмби и его мамы заканчивается трагично, она погибает. Маленький олененок пытается позвать и найти свою маму, но лес уже погрузился во тьму. После этого он встречает своего отца, который рассказывает ему, как жить дальше.