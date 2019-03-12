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Опубликован полный трейлер «Аладдина» 

Рамблер 7 часов назад
Disney представил полный трейлер предстоящего фильма "Аладдин". Картина выйдет на экраны 24 мая.
Как и многие проекты студии последних лет, сюжет нового фильма основан на одноименной сказке 1992 года. Режиссером выступил Гай Ричи, а композитором Алан Менкен, который писал музыку для "Русалочки", "Красавицы и чудовища", "Геркулеса" и других мультфильмов.
В прошлом месяце Disney показали тизер фильма. Он вызвал бурную реакцию у пользователей Сети, так как Уилл Смит, играющий Джинни, был в нем с синей кожей. Из нового трейлера ясно, что таким он будет не весь фильм, что немного расслабило зрителей.
Картина расскажет о юноше из Аграбы Аладдине. Однажды он находит пещеру с богатствами и загадочной лампой, откуда появляется джинн, готовый исполнить все его желания. После этого он становится принцем и пытается завоевать сердце принцессы Жасмин.
Фильмы , Видео , Алан Менкен , Уилл Смит , Walt Disney
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Опубликован полный трейлер «Аладдина»
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