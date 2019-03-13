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Забористая клюква: Россия в иностранном кино 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Красный воробей"
Со времен Холодной войны Россия в зарубежном кино обросла множеством штампов. Впрочем, появились они не пустом месте. Голливуд использовал те достижения, которыми гордился сначала Советский Союз, а потом Россия. Только в собственных целях.

Космос

С тех пор, как СССР обогнал США в космической гонке, Голливуд не успокаивается. То и дело в фильмах появляются русские космонавты, которые не могут обойтись без водки и ушанки, даже управляя межпланетной станцией. В первую очередь, вспоминается карикатурный Лев Андропов из блокбастера "Армагеддон" в ушанке и серпом-молотом на груди. Странно, что без балалайки и медведя.
А героиня "Гравитации" вынуждена выживать в космосе, потому что русские взорвали свой спутник, и команда американского корабля погибла в столкновении с космическим мусором.
Кадр из фильма "Армагеддон"

Балет

Сложное и утонченное искусство — еще один маркер нашей страны. В чистом виде используется редко, но как яркий штрих — обязательно. Еще в фильме "Мост Ватерлоо" героиня Вивьен Ли занимается балетом у русской танцовщицы, которая и выставляет девушку на мороз из-за несерьезного отношения к занятиям. Героиня "Полины" сбегает от классики Большого театра в Париж, чтобы заниматься современным танцем. Эталонный пример "балетной клюквы" — картина "Красный воробей", где Дженнифер Лоуренс играет русскую балерину Доминику, вынужденную работать на злые спецслужбы. Кстати о них.

Спецслужбы и военные

Редкий боевик обходится без коварных русских бойцов невидимого фронта. Тут и классика вроде "Из России с любовью", и третий "Рэмбо" с беспощадным полковником Зайцевым, и "Солт" с жестоким Олегом Орловым (Ольбрыхский), который готовит идеальных шпионов из обычных советских детишек. Агенты ФСБ действуют и в фильме "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". Русские спецагенты суровы, недоверчивы, грубы, и не тратят время на всякие там коктейли с мартини. Только водка и автомат Калашникова. Впрочем, есть и исключения. Например, соблазнительная Черная вдова Наташа Романова.
Кадр из фильма "Солт"

Русская мафия

Русские бандиты также не дают спать спокойно голливудским сценаристам. Они покупают все, но чаще оружие, а также стреляют людей по заказу, ведь чем еще заниматься плохим парням из России. Примечателен Вигго Мортенсен с православными татуировками на груди в фильме "Порок на экпорт". Можно вспомнить и молчаливого киллера в исполнении Владимира Машкова из "Танцев в "Голубой игуане", и русских бандитов из "Именинницы" с Николь Кидман.
Кадр из фильма "Порок на экспорт"

Зима и Сибирь

Очевидно, кинематографисты Голливуда не догадываются, что у нас бывают и другие времена года. Заснеженный собор Василия Блаженного и белые просторы Сибири сразу обозначают в кадре Россию. Бонусом идет трассибирский экспресс, который мчится по необъятной стране, где можно столкнуться с чем угодно.
Об этом и одноименный фильм 2008 года, где американская пара путешествует по миру снега и водки, и лента "Сибирь" с Киану Ривзом, и французская картина "В лесах Сибири", где герой ищет смысл жизни на берегу Байкала.
Комментарии1
Фильмы , Владимир Машков , Дженнифер Лоуренс , Олег Орлов , Николь Кидман , Вивьен Ли , Вигго Мортенсен , Киану Ривз , ФСБ
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