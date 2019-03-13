Сбор средств на фильм о Децле закончен

Деньги на документальный фильм о Децле собраны раньше срока. Его будет снимать журналист Роман Супер.

Сбор средств был запущен 18 февраля, команда планировала закончить его 31 марта, но указанную сумму в 3,5 млн рублей пожертвовали раньше срока. На данный момент фильм поддержало более 1600 человек. Деньги продолжают поступать.

Производством документального фильма займется компания "Амурские волны". Ориентировочная дата выхода — 1 сентября 2019 года.