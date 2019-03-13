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Сбор средств на фильм о Децле закончен 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Facebook Александра Толмацкого
Деньги на документальный фильм о Децле собраны раньше срока. Его будет снимать журналист Роман Супер.
Сбор средств был запущен 18 февраля, команда планировала закончить его 31 марта, но указанную сумму в 3,5 млн рублей пожертвовали раньше срока. На данный момент фильм поддержало более 1600 человек. Деньги продолжают поступать.
Производством документального фильма займется компания "Амурские волны". Ориентировочная дата выхода — 1 сентября 2019 года.
Напомним, ранее между членами семьи Кирилла Толмацкого разгорелся скандал. Когда сын Децла, Антоний Толмацкий, узнал о сборе средств и съемке документального фильма, опубликовал в своем Instagram пост, где сообщил, что не нужно жертвовать деньги на фильм Супера и обозвал его мошенником. Он аргументировал это тем, что журналист получил разрешение на съемки только от отца Децла. Антоний до сих пор выступает против Романа Супера и его фильма.
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