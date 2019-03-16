Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Рожденный стать королем
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Вокс Люкс
Мюзикл, Драма
Купить билет
Пиковая дама. Зазеркалье
Ужасы
Купить билет
Середина 90х
Трагикомедия
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Гости
Триллер, Мелодрама, Ужасы
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет

Фильмы, которые не угодили критикам 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из фильма «Облачный атлас»
Творчество вряд ли можно оценить объективно, и кино не является в этом смысле исключением. Некоторые ленты, которые критики разнесли в пух и прах, стали настоящими хитами и в прокате и принесли создателям популярность и огромные доходы.

«Облачный атлас»

Критики нашли, что эта картина амбициозна, но скучна и затянута. А вот зрители пришли в восторг после просмотра фильма. Несмотря на то, что картина вышла в 2012 году, у нее до сих пор очень много поклонников.

«Законопослушный гражданин»

Захватывающий экшн критики оценили по достоинству, но вот самосуд над стражами закона, который устроил главный герой, они назвали нелогичной глупостью. Публика же пришла к выводу, что кино смотрится на одном дыхании, и высказалась положительно.

«Хатико: Самый верный друг»

Критики решили, что чересчур пристальное внимание к собаке не лучшим образом сказалось на других персонажах. Кроме того, они упрекнули создателей, что те манипулируют зрительскими эмоциями. Сами же зрители массово умилялись очаровательному верному псу и массово рыдали перед экранами.

«Пока не сыграл в ящик»

Критики отметили, что настоящей морали в картине уделили мало времени, а большую часть фильма занимают развлечения, требующие денег. Зрители же с удовольствием посмотрели трагикомедию, не особо вникая в мудрствования авторов.
Комментарии
Фильмы
Читайте также
Видео
Лазарев ответил на критику песни для «Евровидения»
ТВ
Ведущего осудили за жест в сюжете о гибели «Боинга»
ТВ
Трагическая судьба Николая Еременко-младшего
Актеры
Опубликован полный трейлер «Аладдина»
Фильмы
Актеры, которых путают друг с другом
Актеры
Что стало со звездами советских комедий
Актеры
На что идут актеры, чтобы получить роль
Актеры
Из-за чего враждовали Орлова и Раневская
Актеры
Зачем Кикабидзе прикидывался больным на съёмках
Актеры
Мультики, запрещённые в разных странах
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение