Фильмы, которые почти целиком созданы с помощью графики

Сегодня редкий фильм обходится без спецэффектов. Для создания необычных мест, странных костюмов и вычурного грима применяют компьютерную обработку, в результате зритель видит на экране живописную картинку. Вот лишь несколько лент, в которых специалисты по компьютерной графике поработали на славу.

«Варкрафт: Начало»

При съемках в лесу использовались 125 камер, которые располагались на ветках, камнях и даже на кранах. Сложность состояла в том, что любой объект, оказавшийся перед камерой, мешал съемкам, даже если это был всего лишь дым или луч света.

«Валериан и город тысячи планет»

«Валериан и город тысячи планет» нарисован на 95 процентов. Инопланетных персонажей создавали при помощи грима и дорисовок на компьютере. Режиссер Люк Бессон потратил на создание впечатляющих эффектов около 200 миллионов долларов.

«Прибытие»

Над фильмом «Прибытие» трудились 10 студий компьютерной графики. В одной из сцен волосы главной героини должны были медленно развеваться, будто она находилась в воде. Для этого специалистам пришлось полностью создать шевелюру на компьютере.

«Звездные войны: Последние джедаи»

Съемки картины «Звездные войны: Последние джедаи» проходили в павильонах в Великобритании, Ирландии и Хорватии. Графикой прорисовывалось все, начиная от планет и заканчивая одеждой героев.