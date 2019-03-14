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Плохие фильмы, сиквелы которых пришлось отменить 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Бэтмен и Робин"
Да, иногда киностудии ошибаются и ставят не на те картины, которые в результате оказываются провальными.

"Бэтмен и Робин", 1997

После того, как Джоэл Шумахер снял хорошую ленту "Бэтмен возвращается", фанаты принялись с нетерпением ждать продолжения, а киностудии запланировали на будущее выход сразу двух картин про человека-летучую мышь. В одной злодеем должен был стать Мистер Фриз, а в другой — Пугало. Но как мы помним, вышел только один фильм — "Бэтмен и Робин". И с творческой точки зрения он оказался полным провалом: фанаты были разочарованы, а критики разгромили ленту в пух и прах за нелепые повороты в сюжете и слабую игру актеров. В результате студия Warner Bros. решила отложить съемки сиквела на неопределенный срок, а позже и вовсе отказалась от этой идеи.

"Одинокий рейнджер", 2013

Кадр из фильма "Одинокий рейнджер"
Walt Disney возлагала большие надежды на этот фильм, именно поэтому они вложили огромные деньги в декорации, грим и Джонни Деппа. Однако зрители остались не в восторге от затянутого сюжета и однообразной игры Деппа. Конечно, поначалу киностудия рассчитывала на сиквел, но картина катастрофически провалилась в прокате и была раскритикована за небрежное отношение к индейскому культурному наследию и слабый сценарий, поэтому про продолжение пришлось забыть.

"Фантастическая Четверка", 2015

Кадр из фильма "Фантастическая четверка"
Ленты о фантастической четверке Marvel выходили еще в начале нулевых и были весьма успешными. Вероятно, киностудия Fox понадеялась перезапустить удачную франшизу, будучи уверенными в успехе предприятия, продюсеры дали зеленый свет сиквелу. Когда в 2015 году произошел-таки перезапуск, зрители и критики были неприятно удивлены. Фильм критиковали за слабый сценарий, плохой монтаж, излишнюю мрачность, невнятную историю злодея и неубедительную актерскую игру. Картина получила самый низкий показатель на Rotten Tomatoes из всех лент, основанных на Marvel Comics. С такими результатами ни о каком сиквеле и речи быть не может!..
Комментарии
Фильмы , Джоэл Шумахер , Walt Disney
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