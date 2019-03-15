Индия снимает своего Форреста Гампа

Болливуд собирается сделать ремейк знаменитого голливудского фильма «Форрест Гамп». На главную роль претендует звезда индийского кинематографа Аамир Кхан , сыгравший в таких болливудских фильмах, как: "Лагаан: Однажды в Индии", "Дневники Мумбая", "Тайная суперзвезда" и другие. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что съемки фильма будут проходить на собственной студии актера Aamir Khan Films. Новый проект был анонсирован в день рождения актера 14 марта, ему исполнилось 54 года.

Сам актер так говорит о картине: «Мы купили права у Paramount, я всегда любил „Форреста Гампа“ за сценарий — замечательная история об этом персонаже. Это хороший фильм. Это фильм для всей семьи».