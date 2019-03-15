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Индия снимает своего Форреста Гампа 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Форрест Гамп"
Болливуд собирается сделать ремейк знаменитого голливудского фильма «Форрест Гамп». На главную роль претендует звезда индийского кинематографа Аамир Кхан, сыгравший в таких болливудских фильмах, как: "Лагаан: Однажды в Индии", "Дневники Мумбая", "Тайная суперзвезда" и другие. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что съемки фильма будут проходить на собственной студии актера Aamir Khan Films. Новый проект был анонсирован в день рождения актера 14 марта, ему исполнилось 54 года.
Сам актер так говорит о картине: «Мы купили права у Paramount, я всегда любил „Форреста Гампа“ за сценарий — замечательная история об этом персонаже. Это хороший фильм. Это фильм для всей семьи».
Оригинальный фильм "Форрест Гамп" снял режиссер Роберт Земекис. Он был представлен зрителям в июне 1994 года.
Фильмы , Аамир Кхан , Роберт Земекис
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