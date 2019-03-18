Как создавался мультфильм «Ну, погоди!»

Первая серия мультфильма про зайца и волка вышла в 1968 году. Изначально "Ну, погоди!" был госзаказом, так как чиновники хотели дать достойный ответ диснеевским мультфильмам и были готовы выделить на это деньги.

Сначала Курляндский, Хайт, Камов и Успенский выбирали персонажей. Решили, что это должна быть погоня. Перебирали много: лису и петуха, лису и зайца, но решили выбрать зайца и волка как более традиционных персонажей.

Режиссером тогда выступил Вячеслав Котеночкин . Позже он рассказывал, что заяц получился у него сразу. Положительный персонаж с розовыми щеками сразу покорил создателей, а образ волка пришлось создавать гораздо дольше.

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

По словам режиссера, однажды он шел по улице и увидел парня с длинными черными волосами, прислонившегося к дому. Так и родился образ волка.

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

Котеночкин хотел, чтобы волка озвучивал Высоцкий. По его словам, у него был идеальный хриплый голос, но тут вмешалась цензура, и создатели утвердили Анатолия Папанова . В первой серии волк насвистывает песню "Вертикаль" как отсылку к творчеству Высоцкого. Клара Румянова стала озвучивать зайца даже без проб.

Создатели долго искали фразу, которая соответствовала бы сюжету и давала зрителю надежду на продолжение. Обсуждали: "Ну, погодите", "Ну, подожди". В итоге точку поставил сценарист Феликс Камов.

В итоге мультфильм стал отражением обыденности 70-х. Той, которая сохранилась в памяти поколения, а не в учебниках по истории. Вместо анимации о плохом и хорошем, у режиссера получился социальный сюжет-эпоха. На экране были четко узнаваемые типажи, а все события развиваются на фоне советского быта, в атмосфере "культурного отдыха".