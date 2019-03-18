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Как создавался мультфильм «Ну, погоди!» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Первая серия мультфильма про зайца и волка вышла в 1968 году. Изначально "Ну, погоди!" был госзаказом, так как чиновники хотели дать достойный ответ диснеевским мультфильмам и были готовы выделить на это деньги.
Сначала Курляндский, Хайт, Камов и Успенский выбирали персонажей. Решили, что это должна быть погоня. Перебирали много: лису и петуха, лису и зайца, но решили выбрать зайца и волка как более традиционных персонажей.
Режиссером тогда выступил Вячеслав Котеночкин. Позже он рассказывал, что заяц получился у него сразу. Положительный персонаж с розовыми щеками сразу покорил создателей, а образ волка пришлось создавать гораздо дольше.
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
По словам режиссера, однажды он шел по улице и увидел парня с длинными черными волосами, прислонившегося к дому. Так и родился образ волка.
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Котеночкин хотел, чтобы волка озвучивал Высоцкий. По его словам, у него был идеальный хриплый голос, но тут вмешалась цензура, и создатели утвердили Анатолия Папанова. В первой серии волк насвистывает песню "Вертикаль" как отсылку к творчеству Высоцкого. Клара Румянова стала озвучивать зайца даже без проб.
Создатели долго искали фразу, которая соответствовала бы сюжету и давала зрителю надежду на продолжение. Обсуждали: "Ну, погодите", "Ну, подожди". В итоге точку поставил сценарист Феликс Камов.
В итоге мультфильм стал отражением обыденности 70-х. Той, которая сохранилась в памяти поколения, а не в учебниках по истории. Вместо анимации о плохом и хорошем, у режиссера получился социальный сюжет-эпоха. На экране были четко узнаваемые типажи, а все события развиваются на фоне советского быта, в атмосфере "культурного отдыха".
Комментарии
Фильмы , Анатолий Папанов , Вячеслав Котеночкин , Клара Румянова
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