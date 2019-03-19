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Троны из «Игры престолов» спрятали по всему миру 

Рамблер 4 часа назад
Телеканал HBO на днях объявил даты выхода всех серий финального сезона популярного сериала «Игра престолов». Первую серию телешоу зрители увидят уже 14 апреля, а заключительную покажут 19 мая. После этого поклонникам придется расстаться с полюбившимися уже героями одного из самых грандиозных сериалов последних лет.
А накануне канал HBO на странице в Твиттере, посвященной сериалу, объявил о том, в преддверии запуска заключительного сезона запускает для его фанатов уникальный квест. Любой желающий может стать обладателем настоящего железного трона. Нужно только его найти.
Представители канала спрятали шесть железных тронов в разных уголках мира, а фанатам предложили их найти. Видео с первой локацией уже появилось на промо-сайте сериала, там же запущен таймер. Судя по кадрам, первый железный трон создатели сериала спрятали в каком-то лесу.
На поиск первого трона отведено определенное количество времени, в течение которого фанаты могут заявить о своей находке. Как только первый трон будет обнаружен, на сайте появится вторая локация и так далее.
Надо отдать должное создателям: весьма неплохая идея поддержать и без того большой интерес к сериалу.
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Фильмы , Видео
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