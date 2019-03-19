Троны из «Игры престолов» спрятали по всему миру

Телеканал HBO на днях объявил даты выхода всех серий финального сезона популярного сериала «Игра престолов». Первую серию телешоу зрители увидят уже 14 апреля, а заключительную покажут 19 мая. После этого поклонникам придется расстаться с полюбившимися уже героями одного из самых грандиозных сериалов последних лет.

А накануне канал HBO на странице в Твиттере, посвященной сериалу, объявил о том, в преддверии запуска заключительного сезона запускает для его фанатов уникальный квест. Любой желающий может стать обладателем настоящего железного трона. Нужно только его найти.

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x— Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 марта 2019 г.

Представители канала спрятали шесть железных тронов в разных уголках мира, а фанатам предложили их найти. Видео с первой локацией уже появилось на промо-сайте сериала, там же запущен таймер. Судя по кадрам, первый железный трон создатели сериала спрятали в каком-то лесу.

На поиск первого трона отведено определенное количество времени, в течение которого фанаты могут заявить о своей находке. Как только первый трон будет обнаружен, на сайте появится вторая локация и так далее.

Надо отдать должное создателям: весьма неплохая идея поддержать и без того большой интерес к сериалу.