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Какой могла бы быть комедия «Девчата» 

Рамблер 3 часа назад
В 1961 году в советских кинотеатрах показали комедию «Девчата». Добрая и романтичная история из жизни работников леспромхоза стала настоящим хитом и сейчас заслуженно входит в золотой фонд отечественного кино. Но задумывалась картина иной. Она была снята по книге Бориса Бедного, где персонажи заметно отличались от тех, какими они стали на экране. Сценарий написал сам Бедный, но он хотел, чтобы фильм был многосерийным, и каждая серия была бы посвящена одной из девушек, живущих в комнате в общежитии.
Фильмы , Видео
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