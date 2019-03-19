У фильма «Громкая связь» будет продолжение

Об этом сообщил продюсер комедии, вышедшей в прокат месяц назад, Рубен Дишдиян.

На своей странице в соцсети он официально подтвердил, что у российского ремейка «Идеальных незнакомцев» будет сиквел.

Как заявил Дишдиян, идея снять вторую часть комедии пришла создателям фильма в момент, когда они вместе отсмотрели первый монтаж картины. Именно тогда они договорились, что если кассовые сборы «Громкой связи» превысят 500 миллионов рублей, значит, картину ждет сиквел. По словам Дишдияна, на сегодняшний день фильм собрал в прокате 503 миллионов, а значит, продолжению быть.

Также продюсер отметил, что для сиквела «Громкой связи» напишут оригинальный сценарий.

Напомним, что фильм режиссера Алексея Нужного вышел на экраны 14 февраля и является ремейком картины Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы".

В центре сюжета семеро друзей, собравшихся в загородном доме и договорившихся отвечать на все звонки и сообщения только по громкой связи. В ходе "эксперимента" они узнают очень много нового друг о друге.