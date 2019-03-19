Марлен Хуциев — главный художник оттепели

Великий режиссер Марлен Хуциев в первую очередь известен по картинам "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Федора" (1958), "Застава Ильича" (1965), "Июльский дождь" (1966) и другие. Марлен Хуциев снял около 13 фильмов, где он выступал не только в качестве режиссера, но и сценариста.

Одна из его картин «Мне двадцать лет» была отмечена Специальным призом жюри на Международном кинофестивале в Венеции. «Весна на Заречной улице» считается одним из самых популярных советских фильмов в 50-х годах. Его посмотрели более 30 миллионов зрителей и был разобран на цитаты.

Последние 15 лет Хуциев работал над картиной «Невечерняя», в основу которого легли разговоры двух великих писателей — Чехова и Толстого — в больничных палатах. Ранее сообщалось, что премьера картина должна состояться в этом году.