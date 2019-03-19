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Марлен Хуциев — главный художник оттепели 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Великий режиссер Марлен Хуциев в первую очередь известен по картинам "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Федора" (1958), "Застава Ильича" (1965), "Июльский дождь" (1966) и другие. Марлен Хуциев снял около 13 фильмов, где он выступал не только в качестве режиссера, но и сценариста.
Одна из его картин «Мне двадцать лет» была отмечена Специальным призом жюри на Международном кинофестивале в Венеции. «Весна на Заречной улице» считается одним из самых популярных советских фильмов в 50-х годах. Его посмотрели более 30 миллионов зрителей и был разобран на цитаты.
Фильм вышел в 1956 году — Марлен Хуциев снял его вместе с Феликсом Миронером. Благодаря этому фильму открылась дорога новому поколению актеров — Юрий Белов, Николай Рыбников, Геннадий Юхтин и другие. В 1986 году Хуциев получил звание народного артиста СССР.
Последние 15 лет Хуциев работал над картиной «Невечерняя», в основу которого легли разговоры двух великих писателей — Чехова и Толстого — в больничных палатах. Ранее сообщалось, что премьера картина должна состояться в этом году.
Комментарии1
Фильмы , Марлен Хуциев , Юрий Белов , Феликс Миронер , Николай Рыбников , Геннадий Юхтин
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