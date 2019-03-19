Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Рожденный стать королем
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Пиковая дама. Зазеркалье
Ужасы
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Вокс Люкс
Мюзикл, Драма
Купить билет
Время возмездия
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Гости
Триллер, Мелодрама, Ужасы
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Комедия
Купить билет

«Крепкий орешек» достался Уилису из-за Синатры 

Рамблер 2 часа назад
Многие фильмы хранят секреты, которые знают лишь отъявленные киноманы. Например, боевик «Крепкий орешек» (1988) сняли по книге американского писателя Родерика Торпа «Ничто не вечно». А вот сама книга «Ничто не вечно» — продолжение романа «Детектив», которую экранизировали в 1968 году. Главную роль в картине сыграл Фрэнк Синатра. Когда зашла речь об съёмках «Крепкого орешка», роль Джона Макклейна снова предложили Синатре, но он оказался: на тот момент артисту было уже 73. Тогда в проект пригласили Брюса Уиллиса, для которого Джон Макклейн стал визитной карточкой.
Другие интересные факты о фильмах узнайте из видео.
Фильмы , Актеры , Видео , Брюс Уиллис
Читайте также
Видео
Программа Леонида Парфенова «Намедни» вернулась
ТВ
Хорроры, которые заслужили признание публики
Фильмы
Кира Найтли назвала свою любимую секс-сцену в кино
Актеры
Сцены, из-за которых не хочется пересматривать кино
Другое
Где сейчас Настенька из сказки «Морозко»
Актеры
«Крепкий орешек» достался Уилису из-за Синатры
Фильмы Актеры
Гримеры раскрыли подноготную «Игры престолов»
Сериалы
Какой могла бы быть комедия «Девчата»
Фильмы
Почему Рыбников невзлюбил партнершу по съемкам
Актеры Фильмы
Почему советская кинозвезда стала таксисткой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение