«Крепкий орешек» достался Уилису из-за Синатры

Многие фильмы хранят секреты, которые знают лишь отъявленные киноманы. Например, боевик «Крепкий орешек» (1988) сняли по книге американского писателя Родерика Торпа «Ничто не вечно». А вот сама книга «Ничто не вечно» — продолжение романа «Детектив», которую экранизировали в 1968 году. Главную роль в картине сыграл Фрэнк Синатра. Когда зашла речь об съёмках «Крепкого орешка», роль Джона Макклейна снова предложили Синатре, но он оказался: на тот момент артисту было уже 73. Тогда в проект пригласили Брюса Уиллиса , для которого Джон Макклейн стал визитной карточкой.

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