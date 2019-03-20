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Самые скандальные российские фильмы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Матильда"
Эти российские фильмы без преувеличения взволновали общественность и наделали много шума. Чиновники не одобрили многие из этих картин, однако они все равно были показаны на больших экранах кинотеатров.

"Матильда"

Кадр из фильма "Матильда"
Фильм Алексея Учителя вызвал много разногласий и баталий в обществе. "Матильда" — это художественный фильм о Николае II и балерине Матильде Кшесинской. Алексей столкнулся с колоссальным количеством проблем во время съемок и показа этой киноленты. Проверки прокуратуры на предмет нарушений закона не давали режиссеру спокойно работать над фильмом. Но в итоге он удачно вышел в прокат и заработал 9 миллионов долларов в России.

"Груз 200"

Кадр из фильма "Груз 200"
Многие фильмы Алексея Балабанова полюбились зрителям, но у чиновников и критиков они вызывали много вопросов и разногласий. Картины режиссера были названы слишком противоречивыми и провокационными.
Фильм показывает события 1984 года. Дочь секретаря райкома партии пропадает с дискотеки. Свидетелей нет и виновных тоже.

"Левиафан"

"Левиафан"
Андрей Звягинцев показал историю человека, который решил пойти против системы. Главный герой борется с мэром города, так как он решил изъять его дом и землю в собственных целях. Николай бросает все силы, чтобы его владения не перешли в собственность мэра.
В 2015 году фильм получил "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Юрьев день"

Кадр их фильма "Юрьев день"
"Юрьев день" Кирилла Серебренникова осуждали ни один раз. По мнению критиков, картина демонстрирует духовное обнищание и унижает Россию. Однако это не помешало фильму выиграть четыре награды на кинофестивале Локарно.
Фильм показывает историю оперной певицы, которая перед своим переездом в Германию поехала в глубинку, чтобы проститься со своей малой родиной. Она берет с собой сына, который пропадает. В итоге она осталась в городке, чтобы найти его.
Комментарии
Фильмы , Андрей Звягинцев , Кирилл Серебренников , Алексей Балабанов , Алексей Учитель , Матильда Кшесинская , Николай II , Генпрокуратура РФ
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