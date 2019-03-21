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Козловский снимет фильм о трагедии в Чернобыле 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Актер и режиссер Данила Козловский вместе с продюсером Александром Роднянским снимут фильм "Опасная вода". Он расскажет историю о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Продюсер представил свой проект и рассказал, что картина, по его мнению, должна быть очень эмоциональной. Также он заявил, что сейчас в России не было снято ни одного достойного фильма о Чернобыле.
"Мы предлагаем вам проект, связанный с самой чернобыльской катастрофой. У нас никогда не было серьезной картины, рассказывающей о Чернобыле. Мы хотим сделать ленту максимально впечатляющую, аттракционную, эмоциональную, которая может предложить зрителям возможность плакать, переживать, а иногда даже смеяться", — заявил Роднянский.
Также предполагается, что Козловский сыграет главную роль в фильме. Он рассказал, что его восхищает поступок Бориса Барабанова и еще троих инженеров. Вероятнее всего, именно его роль и сыграет актер.
"С моей точки зрения — это одно из самых драматичных событий не только в истории нашей страны, но и в истории ХХ века. После аварии 26 апреля возникла угроза еще более мощного взрыва, и трое инженеров во главе с Борисом Барановым своими действиями предотвратили угрозу взрыва, для меня это история подвига, и хочется, чтобы об этом многие узнали", — сказал он.
Предстоящий фильм будет не первым, где Козловский сыграет главную роль, а также выступит режиссером. В 2018 году вышел фильм "Тренер", которым он занимался в качестве главного актера, режиссера, сценариста и продюсера. Тогда сборы картины в два раза превысили бюджет.
Комментарии
Фильмы , Борис Барабанов , Александр Роднянский , Данила Козловский
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