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Неоднозначные ремейки советских фильмов 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Экипаж"
Ремейки советских фильмах выходят с заметной регулярностью, но большинство из них разочаровывают зрителей и критиков. Чаще всего это происходит потому, что режиссеры не хотят прилагать усилий и придумывать новый сюжет. Легче взять старый и добавить туда современных деталей и известных актеров.

"Экипаж" (1979) и "Экипаж" (2016)

Вообще "Экипаж" считается одним из самых удачных ремейков. Во многом это случилось благодаря Даниле Козловскому, который успешно вжился в роль молодого и принципиального пилота. Сюжет очень похож на оригинал, а вот характеры героев сильно изменились, что во многом повлияло на восприятие авиакатастрофы. Большее недоумение вызвала вырезанная сцена, которая стала едва ли не главной в картине 1979 года.

"Служебный роман" (1977) и "Служебный роман. Наше время" (2011)

Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время"
Режиссеры и сценаристы фильма сильно скорректировали сюжет. Людмила Прокофьевна стала успешной бизнесвумен, а милая секретарша Верочка превратилась в гламурного Вадика. Несмотря на то, что кассовые сборы картины в три раза превысили бюджет, критики отметили, что лента не удалась, как и большинство других ремейков.

"Джентльмены удачи" (1971) и "Джентльмены, удачи!" (2012)

Кадр из фильма "Джентльмены, удачи!"
Спустя больше сорока лет режиссеры решили повторить успех своих коллег, сняв еще один ремейк. Несмотря на то, что он собрал десять миллионов и хвалебные отзывы, зрители все равно не оценили стараний создателей. Сюжетная линия была скорректирована на современный лад: вместо заведующего детсадом — молодой аниматор детского центра, а бандита Доцента заменили на опасного вора по прозвищу Смайлик.
Комментарии8
Фильмы , Данила Козловский
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