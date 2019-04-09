Неудачные дубли, ставшие украшением фильмов 

На съёмках фильма может произойти всё что угодно, именно поэтому появляются неудачные дубли, где актёры действуют не по плану. Как правило, при монтаже их удаляют, но иногда именно неудачные дубли режиссёры оставляют в финальном варианте. Так, в боевик «Правдивая ложь» (1994) героиня Джейми Ли Кёртис исполняла стриптиз перед собственным супругом, которого играл Арнольд Шварценеггер. В какой-то момент Джейми не удержала равновесие и упала, на заднем плане можно даже увидеть, как Арнольд тут же подскочил со стула, чтобы помочь ей подняться. Однако актриса не вышла из образа, подскочила и продолжила танец. Джеймс Кэмерон решил, что такая неуклюжесть лишь подчёркивает, что стриптиз исполняет не профессионалка, а жена-домохозяйка, и оставил именно этот дубль в картине.