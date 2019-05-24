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Как снимали «Три плюс два»: страсти за кадром 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Три плюс два"
Вышедшей в 1963 году комедии с нехитрым сюжетом никто не прочил небывалую популярность, однако картина имела оглушительный успех и до сих пор ее с удовольствием пересматривают. В первую очередь, конечно, благодаря блистательному актерскому составу. Хотя на их месте могли оказаться совсем другие артисты.
Изначально на роли главных героев фильма, снятого по пьесе Сергея Михалкова «Дикари», планировали пригласить Николая Рыбникова, Вячеслава Тихонова и Георгия Вицина. Согласно первоисточнику «дикарям» должно было быть немного за 30. Однако режиссер Генрих Оганесян решил «омолодить» героев и в фильме появились Андрей Миронов и Евгений Жариков, которым на момент съемок исполнилось лишь по 21 году. Для Геннадия Нилова съемки в фильме совпали с медовым месяцем. И в одном из эпизодов снялась его жена Галина.
Кадр из фильма "Три плюс два"
Главные женские роли тоже могли сыграть совершенно другие актрисы, в числе прочих пробы проходили, например, Лиля Алешникова и Татьяна Конюхова. Но предпочтение отдали двум Наташам — Кустинской и Фатеевой. При этом Фатеевой сначала предлагали роль Наташи, но она поставила условие: либо она играет Зою, либо не снимается вообще. Режиссер пошел навстречу актрисе. Надо отметить, не зря.
Чтобы добиться того, чтобы герои на экране выглядели настоящими «дикарями», актерам было необходимо в короткие сроки обзавестись хорошим загаром. Артистам пришлось на протяжении двух недель в дневные часы забыть про рубашки: Миронов, Жариков и Нилов все это время облачались лишь в плавки и шорты. Причем в таком виде они разгуливали не только по съемочной площадке, но и отправлялись за продуктами в город. Несколько раз их задерживала милиция Судака: ходить с голым торсом по улицам города было неприлично. Режиссеру пришлось выдать артистам справки, что такой внешний вид необходим для съемок фильма.
Надо сказать, жарко было на съемочной площадке не только из-за палящего солнца, но и из-за бурлящих страстей. Начнем с того, что исполнительницы главных ролей частенько ссорились. Фатеева требовала, чтобы ей повысили гонорар, просила, чтобы ее фамилия шла в титах раньше фамилии Кустинской, да и вообще вела себя по отношению к партнерше весьма высокомерно. Между двумя Натальями то и дело вспыхивали конфликты. Позже актрисы окончательно рассорились, а после того, как муж Фатеевой, космонавт Борис Егоров, ушел от нее к Кустинской, женщины стали настоящими врагами.
Кадр из фильма "Три плюс два"
Масла в огонь на площадке подливал и Андрей Миронов, влюбившийся в Наталью Фатееву. Молодой актер начал активно ухаживать за своей экранной партнершей. Под напором Миронова Фатеева сдалась и романтические отношения героев фильма продолжились и за кадром. Правда, после съемок Фатеева дала понять Миронову, что роман дальше продолжаться не будет. Миронов очень тяжело переживал расставание.
Комментарии29
Фильмы , Дикарь , Сергей Михалков , Вячеслав Тихонов , Генрих Оганесян , Татьяна Конюхова , Георгий Вицин , Евгений Жариков , Геннадий Нилов , Борис Егоров , Андрей Миронов , Николай Рыбников
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