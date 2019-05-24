Хорошие фильмы, которым не хватило рекламы 

В 2016 году на Берлинском международном кинофестивале была представлена картина «Гений», рассказывающая о взаимоотношениях американского писателя Томаса Вулфа и издателя Максвелл Перкинс. В главных ролях снялись Джуд Лоу, Колин Фёрт и Николь Кидман, однако без широкомасштабной рекламной кампании фильм не стал особо популярным. Между тем, любителям литературы и кино стоит обратить внимание на эту ленту, переносящую зрителя в атмосферу Америки тридцатых годов прошлого века.
Видео рассказывает о других нераскрученных, но любопытных фильмах.