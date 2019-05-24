Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Ядовитая роза
Детектив, Триллер
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет

Хорошие фильмы, которым не хватило рекламы 

Рамблер 13 часов назад
В 2016 году на Берлинском международном кинофестивале была представлена картина «Гений», рассказывающая о взаимоотношениях американского писателя Томаса Вулфа и издателя Максвелл Перкинс. В главных ролях снялись Джуд Лоу, Колин Фёрт и Николь Кидман, однако без широкомасштабной рекламной кампании фильм не стал особо популярным. Между тем, любителям литературы и кино стоит обратить внимание на эту ленту, переносящую зрителя в атмосферу Америки тридцатых годов прошлого века.
Видео рассказывает о других нераскрученных, но любопытных фильмах.
Фильмы , Видео , Колин Ферт , Николь Кидман , Джуд Лоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван победитель детского «Голоса»2
Боярский признался, что не гордится ролями дочери
Билан думает о третьей поездке на «Евровидение»
Как снимали «Три плюс два»: страсти за кадром29
Что случилось с Тосей из «Девчат» после ухода из кино4
Видео
00:22
Ради Бони в платье-"ковре" перекрыли Канны
Актеры
00:35
На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле
ТВ
00:53
Потап женился на Насте Каменских
Актеры
08:15
Хорошие фильмы, которым не хватило рекламы
Фильмы
11:01
Неудачные дубли из киновселенной Marvel
Фильмы
00:12
Альба рассказала о съемках в постельных сценах
Актеры
02:52
Когда продолжится «Игра престолов»
Сериалы
03:13
Как на самом деле снимают шоу «На ножах»
ТВ
07:15
«Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
ТВ
Дочь Алсу предупредили о травме после скандала
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение