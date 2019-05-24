Почему Рязанов не любил вспоминать съемки «Итальянцев в России»

Комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» с множеством трюков отличается от обычных для Эльдара Рязанова лирических фильмов. Динамичный фильм легко завоевал сердца советских зрителей, однако стоил немало нервных клеток режиссеру и всей съемочной группе.

Картина могла бы не появиться, если кинокомпания итальянского продюсера Дино де Лаурентиса не задолжала «Мосфильму» денег после съемок совместного фильма «Ватерлоо». Переговоры о погашении долгов были сложными, в итоге решили сделать еще один проект, где итальянцы оплатили бы часть расходов на его создание.

Первоначальный сценарий Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского (действие там происходило в Ярославле) Лаурентису не понравился. Он хотел картину, наполненную трюками, погонями и шутками в стиле фильма «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир». Понравился ему лишь эпизод с живым львом. Сначала Рязанов отказался работать, но Госкино надавило на режиссера.

Кроме того, сразу обнаружилась разница в подходе к съемкам. Во время съемок в Москве иностранных актеров и членов съемочной группы поселили в лучшие гостиницы и приняли как дорогих гостей.

В Италии же наша съемочная группа сначала оказалась на положении бедных родственников. Их поселили в самые дешевые отели, первоначально предоставили плохие и не по размеру костюмы и предложили снимать уличные сцены украдкой из окна автомобиля, так как перекрывать улицы было дорого. Впрочем, позже Рязанов смог настоять на выполнении всех условий. Однако неприятные впечатления от работы остались. К подбору итальянских артистов продюсеры отнеслись также небрежно, сразу пригласив малоизвестных актеров для экономии на гонорарах.

Другой проблемой оказались съемки со львом Кингом. Семья Берберовых сама предложила домашнего льва для съемок. Чтобы лев привык к климату Петербурга, они приехали заранее. Но в процесс съемок обнаружилось, что лев, который не знал дрессировки, просто отказывался выполнять то, что было прописано в сценарии. Берберов пытался влиять на питомца, но лев его почти не слушал. Добродушный и ленивый, он делал только то, что хотел. Для съемки каждого эпизода приходилось ждать — иногда несколько часов, а иногда и дней. При этом съемка была возможно только в белые ночи. А при плотном графике съемок времени просто не было.

Актеры, особенно иностранцы, льва боялись. Установить контакт удалось Андрею Миронову , но позже он признавался, что страшно боялся зверя. При этом лев однажды все же поцарапал спину Нинетто Даволи (Джузеппе).

В итоге Рязанов пообещал себе никогда больше не связываться с животными в кадре.

Сложную сцену с посадкой самолета на шоссе снимали на Ульяновском аэродроме, так как обычное шоссе не предназначено для веса самолета. Взлетно-посадочную полосу оформили как автостраду, за рулем автомобилей сидели летчики на случай, если возникнет нештатная ситуация.

А трюк с проплывающим под мостом пароходом сделали с участием студентов циркового училища. Итальянцы предоставили и большинство автомобилей для погонь (это были «Фиаты»), а трюки делал автогонщик Серджио Миони.

А за сундуком с сокровищами ныряли не в Ленинграде, а в Неаполе.

Эксцентрическая комедия в стиле Гайдая осталась единственной в своем жанре в обширной фильмографии Рязанова. Возможно, не в последнюю очередь, из-за бешеного темпа работы и многочисленных трудностей. Однако картина и сейчас радует зрителей.