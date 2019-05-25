Пять фильмов о выживании в советских коммуналках

Коммунальные квартиры в нашей стране появились в советское время и до сих пор не изжили себя. Изначально такое жилье задумывалось как временное обустройство послереволюционного. Но ничего нет более постоянного, чем временное: коммуналки превратились в общее, понятное для многих советских людей мироустройство. В результате чего это жилье определило быт советских граждан и стало неотъемлемой частью городской культуры. Санкт-Петербург особенно прославился своими коммуналками. По данным городского жилищного комитета на 2017 год, там насчитывается 74,5 тысяч коммунальных квартир, в которых проживает 240 тысяч семей. Подобные квартиры имеются и в других городах России, в том числе и в Москве. Мы собрали для вас список из пяти самых популярных советских фильмов про коммунальные квартиры.

"Покровские ворота" (1982)

Фильм режиссера Михаила Казакова "Покровские ворота" переносит зрителя в 1950-е годы. Главный герой аспирант МГУ Костя Ромин, которого все прозвали "Костик". Он вспоминает время, когда жил в коммуналке и задается риторическим вопросом: "Молодость, ты была или не была?", звучащим уже на фоне руин этого дома. Когда-то в этом "коммунальном очаге" царила атмосфера беззаботности и взбалмошности, которые олицетворял собой Костик. В квартире живут интеллигенты, а их разные характеры превращают жилище в драм-театр. Именно коридор становится своеобразным "местом сражения": то один сразит соседа ударной репликой, то другой уйдет, эксцентрично хлопнув дверью. Стоит отметить, что некоторые персонажи напоминают типажи русской классики, в особенности Антона Чехова , а коммунальный дома в конце похож на разрушенную коммунальную "усадьбу".

"Ниночка" (1939)

Кинолента "Ниночка" режиссера Эрнста Любича Францию рассказывает о судьбе советской комиссарши Нины Якушовой ("Ниночки"). Красавица с железным характером должна продать национализированные драгоценности и выиграть суд у графини, у которой их когда-то конфисковали. Приехав в номер отеля, Ниночка спрашивает, где же ее "угол", но со временем осознает комфорт либерализма. Комната главной героини проходная, через которую соседи ходят то в туалет, то зависают в разговорах. Живя по советским меркам в неплохих условиях, где всего три человека на комнату, представления Ниночки о норме в корне меняются. Она влюбляется во французского графа Леона и уже хочет жить не в "углу", а в квартире; любить не Ленина, а своего мужчину.

"Москва слезам не верит" (1980)

В фильме режиссер Владимир Меньшов показал Москву 1950-х годов "как она есть". Три молодые провинциальные девушки приезжают в столицу устраивать свою жизнь. Однако жизнь их складывается в соответствии с характером каждой из героини. Когда у одной из них, Катерины, не складывается личная жизнь, ей дают комнату в коммуналке для одиноких, которая является прямой иллюстрацией бесплатного жилья советских времен. Стоит упомянуть и сцены с коммунальной квартирой Гоши (Гога, Жора), товарища, который появляется у Катерины. В его жилище идет вечный ремонт. Друг Катерины Николай, решивший помирить ее с Гогой, выделяется на фоне такого интерьера и выглядит слишком "официально", а обыватели в коммуналке по-простому и сразу выдают всю информацию про Гогу.

"Хрусталев, машину!" (1998)

Хотя две сцены фильма в коммунальной квартире 1953 года идут несколько минут, это не мешает разглядеть быт в подробностях. Режиссеру Александру Герману в полной мере удалось передать дух эпохи, да так, что можно почувствовать это физически. В коридоре душно от запаха кипяченого белья, с кухни "благоухают" кислые щи, сырость и антисанитария… Обитатели этого пространства не могут остаться один на один с собой, кругом соседи. Коммуналка заселена деклассированными элементами, включая родственников врагов народа. В изображении Германа коммуналка — это тоталитарная страна, которая "на дне".

"Дом, в котором я живу" (1950)