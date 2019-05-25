Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Ядовитая роза
Детектив, Триллер
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет

Пять фильмов о выживании в советских коммуналках 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Покровские ворота"
Коммунальные квартиры в нашей стране появились в советское время и до сих пор не изжили себя. Изначально такое жилье задумывалось как временное обустройство послереволюционного. Но ничего нет более постоянного, чем временное: коммуналки превратились в общее, понятное для многих советских людей мироустройство. В результате чего это жилье определило быт советских граждан и стало неотъемлемой частью городской культуры. Санкт-Петербург особенно прославился своими коммуналками. По данным городского жилищного комитета на 2017 год, там насчитывается 74,5 тысяч коммунальных квартир, в которых проживает 240 тысяч семей. Подобные квартиры имеются и в других городах России, в том числе и в Москве. Мы собрали для вас список из пяти самых популярных советских фильмов про коммунальные квартиры.

"Покровские ворота" (1982)

Фильм режиссера Михаила Казакова "Покровские ворота" переносит зрителя в 1950-е годы. Главный герой аспирант МГУ Костя Ромин, которого все прозвали "Костик". Он вспоминает время, когда жил в коммуналке и задается риторическим вопросом: "Молодость, ты была или не была?", звучащим уже на фоне руин этого дома. Когда-то в этом "коммунальном очаге" царила атмосфера беззаботности и взбалмошности, которые олицетворял собой Костик. В квартире живут интеллигенты, а их разные характеры превращают жилище в драм-театр. Именно коридор становится своеобразным "местом сражения": то один сразит соседа ударной репликой, то другой уйдет, эксцентрично хлопнув дверью. Стоит отметить, что некоторые персонажи напоминают типажи русской классики, в особенности Антона Чехова, а коммунальный дома в конце похож на разрушенную коммунальную "усадьбу".

"Ниночка" (1939)

Кинолента "Ниночка" режиссера Эрнста Любича Францию рассказывает о судьбе советской комиссарши Нины Якушовой ("Ниночки"). Красавица с железным характером должна продать национализированные драгоценности и выиграть суд у графини, у которой их когда-то конфисковали. Приехав в номер отеля, Ниночка спрашивает, где же ее "угол", но со временем осознает комфорт либерализма. Комната главной героини проходная, через которую соседи ходят то в туалет, то зависают в разговорах. Живя по советским меркам в неплохих условиях, где всего три человека на комнату, представления Ниночки о норме в корне меняются. Она влюбляется во французского графа Леона и уже хочет жить не в "углу", а в квартире; любить не Ленина, а своего мужчину.

"Москва слезам не верит" (1980)

В фильме режиссер Владимир Меньшов показал Москву 1950-х годов "как она есть". Три молодые провинциальные девушки приезжают в столицу устраивать свою жизнь. Однако жизнь их складывается в соответствии с характером каждой из героини. Когда у одной из них, Катерины, не складывается личная жизнь, ей дают комнату в коммуналке для одиноких, которая является прямой иллюстрацией бесплатного жилья советских времен. Стоит упомянуть и сцены с коммунальной квартирой Гоши (Гога, Жора), товарища, который появляется у Катерины. В его жилище идет вечный ремонт. Друг Катерины Николай, решивший помирить ее с Гогой, выделяется на фоне такого интерьера и выглядит слишком "официально", а обыватели в коммуналке по-простому и сразу выдают всю информацию про Гогу.

"Хрусталев, машину!" (1998)

Хотя две сцены фильма в коммунальной квартире 1953 года идут несколько минут, это не мешает разглядеть быт в подробностях. Режиссеру Александру Герману в полной мере удалось передать дух эпохи, да так, что можно почувствовать это физически. В коридоре душно от запаха кипяченого белья, с кухни "благоухают" кислые щи, сырость и антисанитария… Обитатели этого пространства не могут остаться один на один с собой, кругом соседи. Коммуналка заселена деклассированными элементами, включая родственников врагов народа. В изображении Германа коммуналка — это тоталитарная страна, которая "на дне".

"Дом, в котором я живу" (1950)

Режиссеры фильма Лев Кулиджанов и Яков Сегель показали утопический образ советской коммунальной квартиры. Живущие в ней две семьи, Давыдовы и Каширины, делят друг с другом радости и горести и кажутся идеальными. Война 1941 года становится единственным двигателем сюжета. Однако с ее окончанием взгляды героев на жизнь и их отношение друг к другу резко меняются…
Комментарии
Фильмы , Эрнст Любич , Яков Сегель , Михаил Казаков , Владимир Меньшов , Лев Кулиджанов , Антон Чехов , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как врали советским людям в «Международной панораме»325
Фанаты «Игры престолов» отписываются от HBO7
Что стало с девочкой из фильма «Подкидыш»5
Российского режиссера отметили в Каннах
Шоу «Голос» останется в эфире5
Новости партнеров
Видео
Роли, которые стали для актеров пыткой
Актеры
03:53
Артисты ответили на решение Эрнста по «Голосу»
ТВ
06:45
Нагиев отреагировал на решение дочери Алсу
ТВ
03:53
Шоу «Голос» останется в эфире
ТВ
00:22
Ради Бони в платье-"ковре" перекрыли Канны
Актеры
00:35
На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле
ТВ
00:53
Потап женился на Насте Каменских
Актеры
08:15
Хорошие фильмы, которым не хватило рекламы
Фильмы
11:01
Неудачные дубли из киновселенной Marvel
Фильмы
00:12
Альба рассказала о съемках в постельных сценах
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение