Как «делали» деликатесы в фильме «Блондинка за углом»

В Советском Союзе многие продукты были доступны далеко не всем. На съемках фильма «Блондинка за углом» некоторые члены группы впервые увидели настоящие деликатесы.

Сценарий предполагал, что в кадре будет постоянно находится дорогая еда, и это стало огромной проблемой для директора картины. Так, сцену в мясном отделе, где мясники разделывают туши, снимали на мясокомбинате в кремлевском цеху, откуда продукцию отправляли на столы членов Политбюро.

Членам съемочной группы предложили продегустировать непривычные блюда, но одну из девушек цвет сосисок просто напугал. Она была удивлена, что они имеют сероватый цвет, на что Андрей Миронов отметил, что именно такой цвет имеет настоящее мясо. А вот актер Баадур Цуладзе , чтобы убедительно выглядеть на экране, брал уроки у мясников. Он так профессионально разделывал в фильме туши, что после выхода ленты даже стал символом подпольной советской торговли.

Но самым проблемным стал эпизод свадьбы. Для него закупили множество деликатесов, но съемки длились несколько дней, поэтому дорогостоящие продукты портились и их приходилось выкидывать. Артистам есть балыки и сервелаты запрещалось, для них готовили простые салаты, а дефицитную черную икру отлично «играла» окрашенная тушью пшенка.