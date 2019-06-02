Фильмы ужасов, где злодей — ребенок

В этих лентах режиссеры используют эффект неожиданности, чтобы напугать зрителей еще больше. Все дело в контрасте: милый малыш просто не может быть вселенским злом… Или может?!

Омен, 2006

Это ремейк знаменитого фильма ужасов 1976 года. Жена американского дипломата Роберта Торна рожает мертвого сына. Муж заменяет ребенка усыновленным младенцем, чья мать умерла при родах, и ничего не говорит жене. Сын, которого назвали Дэмиен, растет замкнутым и очень часто пугает мать своим поведением. Когда оказывается, что она беременна, мальчик сталкивает женщину с третьего этажа, а затем вместе со своей няней убивает ее в больнице. Дэмиен — посланник дьявола и нечистой силы! Теперь отцу нужно попытаться каким-то образом расправиться с ребенком.

Синистер, 2012

Кадр из фильма "Синистер"

Писатель Эллисон Освальт с семьей переезжает в новый дом, но скрывает от близких зловещую историю этого места. Предыдущие жильцы были безжалостно убиты, а младшая дочка пропала без вести. Пока писатель сочиняет детективы и пытается разобраться с тем, что случилось, вокруг его семьи сгущаются тучи. Его сына Тревора мучают кошмары по ночам, а дочь Эшли создает рисунки с пропавшими детьми и сценами убийства.

Сомния, 2016

Кадр из фильма "Сомния"

Молодая семья переживает гибель сына Шона, но со временем пара принимает решение усыновить скромного мальчика Коди. Очень скоро родители понимают, что Коди не совсем обычный ребенок. Оказывается, в тайне от взрослых он принимает серьезные препараты, чтобы не спать. Все сны Коди сбываются, и иногда ему снятся леденящие душу кошмары…