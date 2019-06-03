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Что осталось за кадром фильма «Вокзал на двоих» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Вокзал на двоих"
Рязанов называл "Вокзал для двоих" завершающей частью трилогии фильмов о любви, в которую также вошли "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".
В основу сценария картины легли две реальные истории. Одна из них произошла с известным композитором Микаэлом Таривердиевым. Он уступил своей возлюбленной водительское кресло. Поездка закончилась ДТП, в котором погиб пешеход. Композитор взял вину на себя, его осудили на два года, но выпустили по амнистии еще до перевода в тюрьму. Вторая история произошла в жизни поэта Ярослава Смелякова, который отбывал настоящий срок в лагере. После смерти Сталина к политзаключенным, которым Смеляков и являлся, было мягкое отношение, поэтому поэта отпустили под расписку из лагеря в гости к друзьям — сценаристам Валерию Фриду и Юлию Дунскому. После застолья они проспали будильник, им пришлось бежать, чтобы успеть к утренней поверке. Под конец Фрид с Дунский даже вынуждены были тащить уставшего друга на себе.
Ленту начали снимать с финала:
"Сначала мы написали сценарий в облегченной манере. Но так сложилось, что уходила зима, и нам нужно было снять сначала финал — кадры в колонии, в лагере. Они наложили очень сильный отпечаток на все то, что было затем нами написано", — рассказывал режиссер.
Кроме того, по задумке Рязанова, последнюю сцену планировали снимать в пасмурную погоду, чтобы у зрителей осталось мрачное впечатление от происходящих событий, однако погода внесла свои коррективы. Вот что рассказывал оператор Вадим Алисов:
"В результате, как мне кажется, изменился смысл и настроение всего фильма: появилась какая-то надежда, связанная с дальнейшей судьбой героев. Интересно, что актеры бежали тогда по снежной дороге, а я и операторская группа сидели в санках, которые везти надо было очень быстро. В эти санки впрягался даже сам Рязанов".
"Тюремные" сцены снимали не в Сибири, а в подмосковной Икшинской колонии усиленного режима для несовершеннолетних преступников. Естественно, заключенных раздражало, что успешный актер Олег Басилашвили проводит с ними каждый день по 12 часов. Однажды пришлось снимать несколько дублей в местной столовой, и полуголодные заключенные с раздражением наблюдали, как сытый актер поедает одну миску за другой. Чтобы втереться им в доверие и хоть как-то наладить отношения, Басилашвили решил их подкармливать в тайне от надзирателей.
Уже после съемок актер не раз рассказывал, что к этой роли готовился очень серьезно, даже обращался за консультацией к известному авторитету Онофренкову. Он с удовольствием проинструктировал Басилашвили, но попросил об услуге — увековечить его в картине.
"Я долго думал, как это сделать, и придумал. Помните, когда Гурченко приезжает ко мне на свидание в зону и утром трясет и пытается меня разбудить, а я не могу проснуться и сквозь сон произношу фразу: "Онофренков, кончай!" Так я увековечил своего "наставника"", — рассказывал Басилашвили.
Комментарии
Фильмы , Юлий Дунский , Олег Басилашвили
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