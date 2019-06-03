Где снимали заграницу в советских фильмах

Советский Союз был закрытой страной и исключений не было даже для кинематографистов. Однако съемки фильмов требовали иногда несоветской натуры, поэтому режиссерам приходилось идти на уловки. Какие же города чаще других изображали зарубежные — как в современности, так и в прошлые эпохи?

Крым

Красоты полуострова позволяли снимать там и Дикий Запад («Человек с бульвара Капуцинов», «Всадник без головы»), и Южную Америку («Человек-амфибия»), и даже английский остров («Десять негритят»).

Баку

Столица Азербайджана играла и Буэнос-Айрес («Человек-амфибия»), и условный восточный город с намеком на Стамбул в «Бриллиантовой руке», и Тегеран в политическом детективе «Тегеран-43».

Львов с окрестностями

Старинный украинский город и вся область успешно изобразили Францию XVII века в телехите «Д’Артаньян и три мушкетера». Костелы, монастыри, соборы и старинные здания Львова помогли создать в кадре настоящий Париж. А замки Львовской области преобразились в дворцы господина де Тревиля, герцога Бекингема и даже Парижскую ратушу.

Прибалтика

Прибалтийские столицы лучше всего подходили для съемок заграницы. И режиссеры этим пользовались. В Риге снимали и Бейкер-стрит, где жил великий сыщик Шерлок Холмс , и Берн, куда с последней миссией прибыл профессор Плейшнер («Семнадцать мгновений весны». Приключения Холмса продолжились в Таллине, который идеально сыграл викторианский Лондон. Эстонские города на побережье стали немецким курортом в детективе «Мертвый сезон». А безымянный заграничный город в «Приключениях Электроника» изобразил Вильнюс.

Петербург

Благодаря своей европейской архитектуре северная столица также удачно справлялась с ролью заграницы в кино. Здесь распутывали загадки Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, ведь Лондон, город на воде, лучше всего сыграет другой город на воде.

Германия

Если же без настоящей заграницы было не обойтись, съемки перемещались в ГДР. В Берлине и Майсене снимали часть сцен «Семнадцати мгновений весны», ведь в шпионском детективе времен войны совсем обойтись без Германии было бы сложно.