Мультики, которые детям лучше не показывать

Мультипликационные фильмы снимаются, главным образом, для детской аудитории. Однако иногда выходят и мультики, которые адресованы взрослым, а для детей совсем не предназначены. Например, в 2006 году вышел мультфильм «Помутнение», снятый по мотивам одноимённого романа американского фантаста Филипа Дика. Однако режиссёр Ричард Линклейтер не скрывал, что использовал при создании ленты собственный опыт, связанный с употреблением запрещённых препаратов, так что вряд ли он подойдёт для малышей. Видео рассказывает о других мультфильмах, к просмотру которых детей допускать не следует.