Возмутительные киноляпы из Голливуда 

Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Отпетые мошенницы
Комедия
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
В метре друг от друга
Мелодрама
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Игрища престолов
Комедия
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Война Анны
Драма, Военный
Братство
Триллер, Военный