Эксперты назвали худшие ремейки в истории

Американские эксперты составили список худших ремейков в истории кинематографа. Всего они выбрали три худших фильма.

На чем основывался рейтинг, эксперты не сообщают. На первом месте оказался американский фантастический боевик режиссера Джона Мактирнана "Роллелбол", который вышел в 2002 году. Он стал ремейком одноименного фильма Нормана Джуисона об игре в виртуальной реальности. Оригинал фильма вышел в 1975 году.

Второе место заняла картина "Холодный как лед" Дэвида Келлогга 1991 года. На территории России фильм выходил под названиями "Спокойный, как танк" и "Самый крутой". В основу ленты легла драма Ласло Бенедека "Дикарь" 1953 года. Картина стала иконой байкерского кино, а ее главный герой — эталоном среди этого движения.