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Эксперты назвали худшие ремейки в истории 

Рамблер 46 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Унесенные"
Американские эксперты составили список худших ремейков в истории кинематографа. Всего они выбрали три худших фильма.
На чем основывался рейтинг, эксперты не сообщают. На первом месте оказался американский фантастический боевик режиссера Джона Мактирнана "Роллелбол", который вышел в 2002 году. Он стал ремейком одноименного фильма Нормана Джуисона об игре в виртуальной реальности. Оригинал фильма вышел в 1975 году.
Второе место заняла картина "Холодный как лед" Дэвида Келлогга 1991 года. На территории России фильм выходил под названиями "Спокойный, как танк" и "Самый крутой". В основу ленты легла драма Ласло Бенедека "Дикарь" 1953 года. Картина стала иконой байкерского кино, а ее главный герой — эталоном среди этого движения.
Замыкает топ-3 фильм Гая Ричи "Унесенные", который вышел в 2002 году. Главную женскую роль в этом кино сыграла Мадонна, но даже она не смогла затмить оригинал итальянского режиссера Лины Вертмюллер "Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе" 1974 года. В основу сюжета легла история любви двух молодых людей, которые случайно оказались на необитаемом острове.
Комментарии
Фильмы , Дикарь , Лина Вертмюллер , Джон Мактирнан , Дэвид Келлогг
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