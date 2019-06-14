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Исторические ляпы, попавшие в знаменитые фильмы 

Рамблер 14 июня 2019
Даже обласканные критиками и получившие десятки наград фильмы порой грешат неточностями, особенно если речь идёт об исторических картинах.
1. Фильм «Храброе сердце» повествует о событиях позднего Средневековья, но в конце 13 века килты, в которых щеголяют персонажи, никто не носил. Килты появились в Шотландии только в 17 веке.
2. Герои фильма «Троя» живут в 13 веке до нашей эры, однако их снаряжение совершенно не соответствует времени. А в паре эпизодов появились ламы, обитающие в Южной Америке. Каким образом попали животные в Древнюю Грецию?
3. А вот эпическая лента 1939 года «Унесённые ветром» была куда больше подготовлена по части исторического соответствия. Но даже здесь есть огрехи. В одной из сцен в руках героини видна лампа с электрическим шнуром, хотя действие происходит в шестидесятые годы 18 века.
4. Над хитом «Титаник» рыдали тысячи зрителей, и им было некогда рассматривать детали. Между тем, Роуз за ужином цитирует работу Фрейда, написанную в 1920 году, хотя «Титаник» затонул в 1912, а за портрет она заплатила Джеку монетой с изображением Рузвельта; такие монеты начали чеканить после Второй мировой войны.
Комментарии
Фильмы , Видео , Троя , Храброе сердце
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